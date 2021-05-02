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有別川普、歐巴馬 拜登北韓政策走新路

編譯莊蕙嘉／綜合報導
拜登總統將採取新戰略與北韓打交道；圖為北韓勞動黨年初舉行閱兵儀式。(路透)
拜登總統將採取新戰略與北韓打交道；圖為北韓勞動黨年初舉行閱兵儀式。(路透)

白宮官員日前表示，政府已完成對北韓政策的整體檢討。拜登總統將採取新戰略，不同於前總統歐巴馬或川普的政策，要走出自己的新路線，但北韓去核仍是不變的最終目標。

美國官員透露，拜登有意另闢蹊徑，在川普的領袖峰會外交和歐巴馬的忍耐策略之間取中道而行。

白宮發言人莎奇4月30日指出：「我們政策將採取經過校準的務實方法，保持開放態度，探討對北韓的外交策略，達成實際進展，以提升美國、盟邦及駐外部隊的安全。」

她也表示：「我們的政策不會聚焦在達成大交易，也不會依賴戰略耐性。」分別暗指川普和歐巴馬政府時期對北韓採取的政策。

聯邦政府官員並未透露拜登北韓政策的細節或談判策略，例如未來由誰主導美朝談判，或是盟邦在談判過程扮演何種角色，或是與平壤可能簽署第一階段協議之時，是否考慮放寬經濟制裁，或是否納入限制短程、長程及洲際彈道飛彈的條文。

如果能納入限制北韓試射短程飛彈的規定，南韓及日本，尤其是後者，將十分樂意。

莎奇未透露拜登政府下一步行動。拜登上月中旬會晤日本首相菅義偉，並預定本月21日在白宮會晤南韓總統文在寅。北韓迄今仍拒絕回應拜登政府的外交接觸。

曾經參與和北韓官員談判的國務院前高級官員艾因霍恩說：「在伊朗之外，美國政府或許不急於開啟另一個困難且具政治風險的談判挑戰。不過北韓持續壯大的核武與飛彈威脅，可能讓美國沒有太多選擇。」

北韓目前自我約束不進行核武試爆以及發射長程飛彈。美國軍方曾表示，北韓目前擁有約20至60枚核彈，而且以每年六枚的速率增加。

北韓 拜登 美國

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