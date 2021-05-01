美中成功培育首例「人猴胚胎」 再掀倫理爭議

中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊最近聯手培養出「人猴嵌合體」，再度引發爭議。(Getty Images)

近日，來自索爾克研究所(Salk Institute for Biological Studies)及昆明理工大學的團隊發布實驗成果，成功地將人類幹細胞注入猴子胚胎中，培養出「人猴嵌合體」(Chimera，俗稱奇美拉)，再度引發科學倫理的爭議。

該實驗中，科學家把人類幹細胞注入132個獼猴胚胎，培養六天之後，再注入含有紅色螢光蛋白質的人類幹細胞，再隔一天後，科學家已經可以偵測到紅光，代表人類細胞已經嵌合進該獼猴胚胎內；該團隊指出，與已做過的「猴豬嵌合」實驗相比，猴子與人類細胞嵌合的速度遠遠快於預期。

本次實驗的研究目的，是為了尋找可以培養人體器官的方法，以做為器官移植、疾病研究或測試新藥之用。

「部分嵌合體」早已存在多年，例如科學家會注射人類癌細胞 到老鼠體內，或是植入免疫系統，以進行癌症 、愛滋病等方面的研究；不過此團隊的研究是，將尚未充分特化的人類幹細胞注入猴仔胚胎，代表該幹細胞分裂後，可能將特化成人類任何可能的細胞，例如神經、皮膚、器官組織等細胞，是「人猴嵌合體」。

領導本實驗的索爾克研究所基因表現實驗室主任貝爾蒙(Juan Carlos Izpisua Belmonte)說，實驗絕對不是在創造「人猴嵌合體」；此外，實驗的胚胎就算能夠存活，也已在培養後20天內銷毀。

但實驗仍引發巨大的倫理爭議，尤其是人類幹細胞嵌入動物胚胎後將如何發展，目前科學界依然未知。

負責監督此實驗進行的凱斯西儲大學生物倫理學家玄仁秀(Insoo Hyun，音譯)表示，實驗顯示人類幹細胞在猴子胚胎內特化很快，代表其很可能不可控地發展，不但讓科學家難以掌握其欲特化成的器官，甚至可能讓人類細胞成為該猴子腦部的一部份。

事實上，羅徹斯特大學2014年的一次實驗就發現，將人腦的星形膠質細胞(Astrocyte)移植到老鼠腦部後，不但成功在老鼠腦部內發展，而且該老鼠還更為聰明；玄仁秀表示，這代表嵌有人類幹細胞的嵌合體變得更加「人化」是可能的。

目前全球有七個國家禁止或限制此實驗進行，如美國 國家衛生院(NIH)不會資助此實驗；杜克大學生物倫理學家法拉哈尼(Nita Farahany)表示，實驗已有突破，此議題需要有正確的前進方向，才能有負責任的進展。