佛州「以蚊滅蚊」 擬放7.5億隻基改蚊 居民怒抵制

一隻埃及斑蚊母蚊正在人類的皮膚上叮咬，埃及斑蚊母蚊可傳播茲卡病毒。(Getty Images)

佛羅里達外海礁島鏈本周成為試放基因改造蚊子的試驗區，當地居民對這「變種」蚊子甚為反感，但抵制無效。

試驗目的是觀察經過基因改造的蚊蟲，可否消除噴灑殺蟲劑的必要。

美國 投資於英國的Oxitec科技公司經過十年的研究，將在初期12周試驗期間，先把1萬2000個基因改造蟲卵釋放到Ramrod Key、Cudjoe Key和Vaca Key一些地方，再加上水，讓牠們孵化，預計下周就將飛竄於當地生態環境。

聯邦環保署2020年5月批准這項實驗，在2021年到2022年之間，可最多放出7億5000萬隻基改蚊，看看經過基因變造過的蚊子，會不會讓外來種埃及斑蚊銷聲匿跡，不再傳播黃熱病、登革熱、茲卡病毒（Zika virus）。

孕婦感染茲卡病毒，會生出「小頭」嬰兒，腦神經發育障礙（ microcephaly ）導致頭部畸形發展。這種病症從巴西、法屬波利尼西亞等地遍傳全球34國，包括美國德州和佛州 ，2916年成為全球性公衛緊急事件。

本來在波多黎各、加勒比海地區、拉丁美洲和東南亞 流行的登革熱，2009和2010也襲擊佛州外海島鏈最南端的Key West，Key Largo於2019-20年間，也有小規模流行。

Oxitec法規部門主管羅茲（Nathan Rose）說，他預計頭三個月「示範期」會產生14萬4000隻公蚊，觀察牠們是否和本地母蚊交配，讓蚊蟲總數減少，再進行其他測試項目。

如果試驗成功，今年蚊蟲旺季將再最多導入2000萬隻公蚊，目標是埃及斑蚊的母蚊。母蚊叮人，吸血養卵，也傳播疾病。公蚊不咬人，因此不傳播疾病。

蚊子一般生存於草叢、野外，母的埃及斑蚊卻喜歡靠近供牠血液的人類，因此屋內屋外任何可以積水的小地方，如花瓶、浴室通水道、後院花圃、建築工地，都是牠的最愛。

Oxitec試驗的基改蚊專殺母蚊，在母蚊還在成蛹階段，就因基因變異「機關」啟動而死亡。

佛羅里達礁島地區環境聯盟主管芮伊（Barry Wray）領導的組織，成員雖然不多，反對之聲卻異常大；他說，「我們反對這項試驗已經很久。這裡是我們的家園，他們卻強迫我們吞下。」

家住在Key Largo的達利（Mara Daly）說，於今之計，居民唯一可以合法抵制的方法就是在自家院子用驅蟲劑把「這混帳東西趕出你家院子。」