氯片「疫」外短缺 今夏游泳季恐難過了

不少民眾因疫情而在家中，游泳池使用量激增，是導致氯片短缺的原因之一。(Getty Images)

2021年的夏季可能會再度令人沮喪，由於氯(chlorine)片價格飛漲且嚴重缺貨，今年的游泳 季亦受到威脅。

雅虎財經網指出，3月的氯片價格上漲了37%，估計6月到8月會再攀升60%；拉斯維加斯的泳池服務運營商赫爾(Scotty Heer)也表示，過去每桶75元的氯片，現在的價格是140元，預料下月就會漲價至158元。

造成氯片價格飆升的原因是多種因素同時出現；首先是去年夏天因新冠疫情封城，民眾均留在家中，游泳池使用量激增，導致氯片短缺。

另一個原因是，聯邦疾病防治中心 (CDC)的資料顯示，水經過適當的氯化處理也可以殺死新冠病毒，儘管目前尚未進一步研究，但都促使了民眾搶購氯片。

更糟糕的是，位於路易斯安納州全國最大氯片化工廠「生物實驗室」(BioLab)，去年8月在颶風蘿拉(Hurricane Laura)吹襲期間受破壞並釀成火災，停止了生產，估計要到2022年春天才能恢復生產。

剩下的只有兩家製造商：西方石油 公司(Occidental Petroleum)與克雷頓公司( Clearon)為全美提供氯片，結果出現了美國史上最嚴重的氯短缺情況，一些商家甚至限制客戶購買的數量。

密州萊一名商家柯蒂斯(Allan Curtis)表示，這是他經營34年來，第一次出現這種情況，他估計現存的氯片將會在5月售罄。他說，民眾若要使用家中的泳池，就可能改用氯粉，在氯粉用光後改用液化氯，甚至要使用非氯化物來清潔池水。

根據ForRent.com的數據，全美約有840萬個游泳池，其中近三分二使用氯片來消毒清潔。

Pool Corp首席財務官喬斯林(Mark Joslin)向分析師表示，受到短缺的影響，二氯和三氯(氯片)的價格上漲了約60% ，在考慮到今年剩餘時間裡，價格仍會保持在較高水平。