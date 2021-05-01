我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

底特律河捕獲百歲鱘魚 長近7呎、重240磅

編譯周芳苑／綜合30日電
密西根州野生動物組織在底特律河捕獲一條體長近七呎、重達240磅的鱘魚，專家研判其年齡超過百歲。(美聯社)
密西根州野生動物組織在底特律河捕獲一條體長近七呎、重達240磅的鱘魚，專家研判其年齡超過百歲。(美聯社)

密西根州野生動物組織上周在底特律河(Detroit River)捕獲一條體長近七呎、重達240磅的鱘魚(sturgeon)，這條湖鱘不僅體積大，專家研判，其年齡也超過百歲；工作人員丈量後，很快將魚放回河裡。

密西根州阿爾皮納魚類和野生動物保護辦公室(The Alpena Fish and Wildlife Conservation Office)30日表示，這條巨魚是4月22日在底特律以南的格羅斯伊爾(Grosse Ile)附近被捕；當時三位船員組成的工作小組正進行鱘魚年度研究，他們用鱘魚愛吃的冷凍圓蝦虎魚(goby)為誘餌，放入河流深處。

大魚上鉤後，工作人員大約花了六分鐘把魚撈到船上；經過測量，這條巨鱘重240磅(約108.8公斤)、長6呎10吋，是美國史上最大的湖鱘之一，專家研判這條魚已100多歲。

參與作業的費雪(Jason Fischer)描述當時的情景說，他感到魚在釣線上砰砰作響，越往上拉，聲音越大；另二位生物學家威格倫(Paige Wigren)和強納森(Jennifer Johnson)也在場。

威格倫回憶說，這是真實故事，這條魚當時明顯已筋疲力盡，沒怎麼反抗，「可以想像，(百歲高齡的)這條魚經歷和見識的一切已太多太多。」

阿爾皮納魚類和野生動物保護辦公室在臉書上說，根據體圍和大小研判，這隻魚是雌性的，而且已在水中漫遊100多年，當底特律1920年成為全美第四大城市時，便已活在底特律河中。

湖鱘完全長大後的長度通常是三至六呎， 根據密西根大學保育計畫Michigan Sea Grant的說法，這種魚是五大湖最古老的物種之一，壽命達55至150年，雄魚一般活55年、雌魚則70到100年，長度可達八呎、重300磅。

上周發現的這隻湖鱘身圍約四呎，工作人員丈量後，很快將魚放回底特律河。

在密西根州，湖鱘被列為受威脅保護物種，依規定，垂釣者捉到後可養一年，但魚必須達一定尺寸，而且生活在某些州的水域，底特律河裡的所有湖鱘魚捉到後必須釋放。

密西根州 美國 臉書

上一則

大眾運輸強制戴口罩 運輸安全管理局：延長到9月13日

下一則

美中成功培育首例「人猴胚胎」 再掀倫理爭議

延伸閱讀

底特律河捕獲「百歲鱘魚」2米長 109公斤

底特律河捕獲「百歲鱘魚」2米長 109公斤
1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗
房稅高、退休族搬離…伊州居民10年少1.8萬 國會減1席

房稅高、退休族搬離…伊州居民10年少1.8萬 國會減1席

福特砸1.85億 自產電動車電池

福特砸1.85億 自產電動車電池

熱門新聞

莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

2021-05-01 03:00
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

2021-04-27 22:47
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

2021-04-26 08:10
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11
美國總統拜登發表首場國會演說，在談到俄羅斯和中國時做出聲明。（歐新社）

影／拜登首場國會演說：全面捍衛美國利益

2021-04-28 23:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據