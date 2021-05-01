底特律河捕獲百歲鱘魚 長近7呎、重240磅

密西根州野生動物組織在底特律河捕獲一條體長近七呎、重達240磅的鱘魚，專家研判其年齡超過百歲。(美聯社)

密西根州 野生動物組織上周在底特律河(Detroit River)捕獲一條體長近七呎、重達240磅的鱘魚(sturgeon)，這條湖鱘不僅體積大，專家研判，其年齡也超過百歲；工作人員丈量後，很快將魚放回河裡。

密西根州阿爾皮納魚類和野生動物保護辦公室(The Alpena Fish and Wildlife Conservation Office)30日表示，這條巨魚是4月22日在底特律以南的格羅斯伊爾(Grosse Ile)附近被捕；當時三位船員組成的工作小組正進行鱘魚年度研究，他們用鱘魚愛吃的冷凍圓蝦虎魚(goby)為誘餌，放入河流深處。

大魚上鉤後，工作人員大約花了六分鐘把魚撈到船上；經過測量，這條巨鱘重240磅(約108.8公斤)、長6呎10吋，是美國 史上最大的湖鱘之一，專家研判這條魚已100多歲。

參與作業的費雪(Jason Fischer)描述當時的情景說，他感到魚在釣線上砰砰作響，越往上拉，聲音越大；另二位生物學家威格倫(Paige Wigren)和強納森(Jennifer Johnson)也在場。

威格倫回憶說，這是真實故事，這條魚當時明顯已筋疲力盡，沒怎麼反抗，「可以想像，(百歲高齡的)這條魚經歷和見識的一切已太多太多。」

阿爾皮納魚類和野生動物保護辦公室在臉書 上說，根據體圍和大小研判，這隻魚是雌性的，而且已在水中漫遊100多年，當底特律1920年成為全美第四大城市時，便已活在底特律河中。

湖鱘完全長大後的長度通常是三至六呎， 根據密西根大學保育計畫Michigan Sea Grant的說法，這種魚是五大湖最古老的物種之一，壽命達55至150年，雄魚一般活55年、雌魚則70到100年，長度可達八呎、重300磅。

上周發現的這隻湖鱘身圍約四呎，工作人員丈量後，很快將魚放回底特律河。

在密西根州，湖鱘被列為受威脅保護物種，依規定，垂釣者捉到後可養一年，但魚必須達一定尺寸，而且生活在某些州的水域，底特律河裡的所有湖鱘魚捉到後必須釋放。