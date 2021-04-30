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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

學生在社媒罵學校被處分 最高法院怎判？

記者胡玉立／綜合報導
賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方懲罰，她贏得上訴法院的裁決，最高法院討論中。(Getty Images)
賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方懲罰，她贏得上訴法院的裁決，最高法院討論中。(Getty Images)

費城第三巡迴上訴法院曾針對一樁學生上網咒罵學校案，全面裁決「憲法第一修正案不允許公立學校懲罰學生的校外言論」，但最高法院對這樁涉及「社交媒體時代言論自由」的案子，花了兩個小時辯論，似乎傾向採取較溫和決定，未來可能讓很多案子陷入兩難。

當年14歲的賓州高中生布蘭迪‧李維(Brandi Levy)，她因為沒被選入大學校隊啦啦隊，某個周六在一家便利商店用Snapchat發訊息給大約250人大表不滿，訊息中包括她和一名朋友共舉中指的圖片，四度使用同一髒字咒罵「學校」、「壘球」、「啦啦隊」和「一切」。

儘管Snapchat的訊息只能暫留，但有學生將此訊息截圖給其擔任教練的母親看。學校因此暫停李維參加啦啦隊一年，說這項處罰是要「避免混亂」並保持「團隊合作環境」。

美國公民自由聯盟」律師科爾(David Cole)代表李維向大法官表示，「她只因在周末向校外朋友用四個字母的單詞表示沮喪，就受到懲罰。她的訊息看似微不足道，但對年輕人來說，能在不擔心學校審查的情況下向朋友表達情緒，可能最重要的自由。」

最高法院曾在1969年「Tinker訴Des Moines獨立社區學區」案中，允許學生戴上黑色臂章來抗議越戰，但也指出，至少在學校場地上使用破壞性言論，可能會受罰。

賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方...
賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方懲罰，她贏得上訴法院的裁決，最高法院討論中。(Getty Images)

代表教育委員會的律師布拉特(Lisa Blatt)認為，校外言論應採相同標準。她指出，「網路的普遍性、瞬時性和大規模傳播性及潛在的永久性，令說話者所在位置無關緊要；重要的是『學生是不是針對學校觀眾和學校主題』。」

賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方...
賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方懲罰，她贏得上訴法院的裁決，最高法院討論中。(美聯社)

對於此案，部分大法官認為學校對李維的貼文反應過度。大法官布萊爾(Stephen Breyer)說：「如果學生在校外說髒話要受罰，全國每所學校光是罰學生，別的事都不要做了。」曾任籃球教練的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)也認為，學校懲罰李維暫停團隊活動一年，似乎太過分了。

李維在上訴法院獲得的全面勝利，似乎不太可能在最高法院出現。但大法官也努力想闡明，政治和宗教的言論受第一修正案原則保護，至於覇凌和騷擾則不然。大法官艾里托(Samuel Alito)說：「必須有很清楚的規則才行。」

大法官 美國公民 Snapchat

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