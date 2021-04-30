我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

威脅吊死州長被起訴 愛阿華州男：言論自由

記者張聲肇／綜合報導
愛阿華州居民杭特在電話留言中威脅要以叛國罪吊死州長雷諾茲，他被起訴後說，他有言論自由。(美聯社)
愛阿華州居民杭特在電話留言中威脅要以叛國罪吊死州長雷諾茲，他被起訴後說，他有言論自由。(美聯社)

愛阿華州居民杭特(Harvey Hunter)電話留言威脅以叛國罪吊死州長雷諾茲(Kim Reynolds)，遭法院起訴後說，他有言論自由，講那番話是「表達反對新冠肺炎疫情的限制措施」。

48歲的杭特1月5日在州長辦公室電話裡留言，檢方以一級騷擾罪名起訴他。州長電話錄音歡迎州民，針對是否贊成繼續在熱點地區實施口罩令，表達意見。

杭特留言說，州長是獨裁者，「你們每一位都該為推銷新冠騙局，以叛國罪處以吊刑」；針對女州長，又用了兩個罵女人的詞句，還說「你該被槍斃」。

他上個月出面自首，但不認罪，法庭預定6月審理本案，若定罪，最高可判處兩年有期徒刑。

法院收到的起訴書指出，杭特的言語，根據愛阿華州的法律，形同「最嚴重的騷擾罪行」，因為他威脅要對州長「犯下強制重罪」。

愛阿華州當局說，州長和其他民選官員最近時常受到「廣泛且令人驚心的」威脅，為此，決定在州長官邸四周，花40萬元構築一道安全防護圍籬。

杭特28、29日兩天接受電話訪問時，否認他有威脅要殺州長，他只表達「強加新冠限制措施於民」的州長等政府官員，侵犯了人民的自由，「該以叛國罪受審，若罪行確立，就依法受罰」。

杭特是卡車司機，他說：「我們有憲法第一修正案，就是這個道理，我們才可以批評我們的政府啊。」

杭特自稱保守派，他相信「匿名者Q」極右團體陰謀論的「中心論點」；他稱那通電話，若不是他遭到起訴，根本就不會被公開。他說他去年11月就反對州長下令戴口罩，結果今年2月州長就取消口罩令了。

杭特說：「我本來是雷諾茲州長的大粉絲，她開始踐踏大家的權利與自由才改觀。如今她裝作是受害者，事實上她是讓大家受害者。」

愛州「美國公民自由聯盟」法律部門主管奧斯田(Rita Bettis Austen)說，真正有意對某人或某團體施暴，就構成「真實的威脅」，不受憲法第一修正案的保障。

她說：「這對檢察官是很高的門檻，起訴必須非常小心，不要讓受保障的言論造成寒蟬效應。」

愛阿華州州長雷諾茲下令戴口罩，遭居民杭特威脅要吊死她。(美聯社)
愛阿華州州長雷諾茲下令戴口罩，遭居民杭特威脅要吊死她。(美聯社)
愛阿華州州長雷諾茲下令戴口罩，遭居民杭特威脅要吊死她。(美聯社)
愛阿華州州長雷諾茲下令戴口罩，遭居民杭特威脅要吊死她。(美聯社)

愛阿華州 美國公民 疫情

上一則

學生在社媒罵學校被處分 最高法院怎判？

下一則

紐時：拜登國會演說 說明美國已進入新超級大國博弈

延伸閱讀

「百分百」考慮再選總統 川普：可能搭檔德桑提斯

「百分百」考慮再選總統 川普：可能搭檔德桑提斯
不滿口罩令 電話威脅「吊死州長」愛阿華男遭起訴

不滿口罩令 電話威脅「吊死州長」愛阿華男遭起訴
新州6大型疫苗站 開放免預約接種

新州6大型疫苗站 開放免預約接種
白思豪再次呼籲葛謨辭職 葛謨：呼聲帶政治立場

白思豪再次呼籲葛謨辭職 葛謨：呼聲帶政治立場

熱門新聞

莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美3222萬確診 9804萬人完成接種

2021-04-29 03:00
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

2021-04-27 22:47
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

2021-04-26 08:10
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11
美國總統拜登發表首場國會演說，在談到俄羅斯和中國時做出聲明。（歐新社）

影／拜登首場國會演說：全面捍衛美國利益

2021-04-28 23:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略