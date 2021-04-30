「把他們殺光」… 影片上網嗆殺參議員 川粉被定罪

川普支持者亨特未參與國會暴動，但在網路上貼出影片揚言殺掉國會參議員，28日遭陪審團判定有罪。(Getty Images)

川普支持者亨特(Brendan Hunt)於1月6日國會暴動後，在網路上揚言殺掉國會議員；他雖未直接參與暴動，但仍被控罪，並於4月28日遭陪審團判定有罪，凸顯暴力言論的刑責開始受到關注，尤其是本案涉及社群網路及政治層面。

國會暴動時，亨特並未現身，但兩天後發布影片威脅謀殺國會議員，讓陪審團認定有罪；亨特案是第一個與暴動有關被起訴後，進入審判程序的案件，死亡威脅民選官員最重可判十年有期徒刑。

亨特在極右分子網站BitChute貼出一則標題為「幹掉參議員 ：把他們殺光」的影片，被指控威脅攻擊與謀殺官員罪，並在19日遭逮捕被起訴。

影片中，亨特鼓吹民眾帶著武器在拜登 就職當天回到華府，趁國會議員出席時「用子彈貫穿他們的腦袋」。他說：「他們這樣搞我們，那只能先把他們幹掉。我們必須殺了這些參議員，讓真正的愛國者上台。」

亨特的辯護律師團隊表示，被指名的官員當下對他的評論並不知情，他也未聯繫辦公室或在社群媒體 進行標記；律師認為他的言論仍受到憲法第一修正案保護，稱不上真正的威脅；律師團隊也要求將他與闖入國會者做出區隔。

但檢察官表示，亨特的犯行罪證確鑿，甚至描述如何殺害「共謀偷走選舉」的國會議員；紐約東區代理聯邦檢察官萊斯科(Mark Lesko)說：「現在被告是一名被定罪的重罪犯，因為他威脅殺害國會議員，使他們無法履行憲法義務，屬聯邦罪。」

助理檢察官里察森(Ian Richardson)表示，亨特在影片中相當冷靜且自信，顯示他確實有動手的意圖，而且他話語中鮮明的描述「著實讓人感到害怕」。

不過亨特告訴陪審團他並非認真想殺害參議員，言論只是網路跟風；而且在新冠疫情期間他感到無聊與憂鬱，重度飲酒與抽大麻，錄製影片時正受酒和毒品影響；不過聯邦法官陳家美(Pamela Chen)告訴陪審團，嗑藥無法做為犯罪行為的辯護理由。