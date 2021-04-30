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紐時：拜登國會演說 說明美國已進入新超級大國博弈

編譯盧炯燊／綜合29日電

拜登總統28日在國會聯席會議發表演說，不僅將重塑美國經濟作為與中國展開長期競爭的必要步驟，還要證明民主可戰勝專制。紐約時報的評論指出，拜登的演說，其實是說明了美國已進入新的超級大國博弈。

與60年前甘迺迪總統冷戰時候，十年前歐巴馬總統在國情諮文中的新冷戰比喻等相比，今天拜登面對的挑戰更加複雜，面對更加強大的技術競爭者、更加複雜的軍事僵局、更加尖銳的意識形態衝突。

拜登說：「我們正處於歷史的重要轉折點。」面對與過去截然不同的超級大國對手，他提出的論據是，必須與崛起的中國競爭，同時還要遏制俄羅斯的破壞。

曾在國防部任職、現在是保守派智囊美國企業研究所(AEI)負責研究外與國防政策的謝克(Kori Schake)認為，這是一個明智的論點，因為會獲得一些共和黨人的支持。

哥倫比亞大學東亞研究所主任黎安友(Andrew Nathan)則認為，現在的氛圍很像前蘇聯與美國在冷戰時期太空競賽開始時的氛圍，中國變成美國在推動國內政策時一個很好用的助推器。

即使是在2.3兆元基建計畫方面批評拜登的共和黨人，對拜登這個對中國的分析也沒有提出異議，因此拜登這個基建計畫就明顯帶有冷戰競爭新紀元的指標。

技術競爭雖然是問題的核心，但只是其中一部分。拜登在發言中，要求俄羅斯撤出烏克蘭，中國大陸必須停止對台灣的威脅，這一切都增加了更黑暗的元素。

史丹福大學政治科學學者、歐巴馬時代的駐俄大使麥福爾(Michael McFaul)就擔心，來自這兩個專制國家的挑戰，會令美國必須採取更大的遏制戰略，由於不僅在市場上，還要在安全和意識形態問題上與中國競爭，恐怕會出現更具衝突的零和結果。

不過從演說中，可以發現拜登對中國及俄羅斯採取截然不同的戰略。

顯然拜登認為習近平是一個極具價值的競爭者，它將迫使美國提高自己的實力。為此他表明其政府必須將重點放在取得貿易及技術主導地位，特別是創新科技領域。至於普亭領導下的俄羅斯，拜登認為是一個衰落的大國，唯一的能力就是分裂北約盟國。

拜登 美國 中國

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