美國國家情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

美國 國家情報總監海恩斯(Avril Haines)29日在聯邦參院軍事委員會表示，若美國改變「戰略模糊」方針，明確宣示一旦中國 入侵台灣 ，美國必定馳援，北京可能視為嚴重破壞穩定，中國可能積極破壞美方全球利益。此外，她提到，台灣獨立性強化是「讓挑戰日益嚴重」。

「戰略模糊」意指美國依一個中國政策支持台灣確保自我防衛的能力，但不明確保證，當中國犯台時會協防台灣；該戰略長期被認為能有效遏止北京野心，符合美國國家利益。

海恩斯表示，美方若明確表示中國侵略台灣，美必定馳援台灣國防，這將凝聚中方對美國的看法，認為美國一心壓制中國崛起（包含透過軍事力量），結果可能導致北京更加積極破壞美國在世界的利益。

海恩斯表示，從台北方面的角度來看，美國改變戰略模糊，可能導致台灣更朝獨立邁進，「我認為台灣目睹香港情勢發展，一定程度上已鐵了心，往獨立發展；我認為這項挑戰日益嚴重。」

參院軍事委員會正舉辦年度全球威脅聽證會，海恩斯則在29日提出自己看法；美軍印太指揮部司令、海軍上將戴維森(Philip Davidson)3月指出，雖說當前戰略模糊政策「有助台灣維持現況」，但「應定期重新考慮」。

美方依數十年政策，對台海奉行「戰略模糊策略」，即不言明台海爆發軍事衝突時將馳援台灣國防；這項政策旨在避免挑釁北京，也不讓台灣宣布獨立，而可能招致中國武統。

由於中共軍力急速成長，美中衝突愈發激烈，解放軍也經常派遣戰機船艦騷擾台灣周圍；美國印太司令戴維森（Philip Davidson）上月初在參院軍事委員會作證時說，台灣是中共野心企圖之一，六年內恐面臨顯著威脅，卻未說明美國將如何應對。華府外交圈去年即掀起戰略模糊和戰略清晰的辯論。

30日即將繼任印太指揮部司令的海軍上將阿基里諾(John Aquilino)甚至向參院表示，中共侵台日程「恐怕比我方大多數人所想更近得多。」

國防情報局(Defense Intelligence Agency)局長貝里爾(Scott Berrier)陪同海恩斯作證說，中國國家主席習近平以「統一台灣為目標」，「美國不清楚習近平實際決定何時、怎麼進行，但過去一年，中方在台島海域及環台空域軍事活動大增。」

海恩斯拒絕在29日聽證會公開議程上回答中國可能侵台時限的問題，表示偏向在機密會程上談論。