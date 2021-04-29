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川普批錢尼：她為顏面 躲避連任

編譯林育正／綜合28日電
懷俄明州共和黨國會眾議員麗茲‧錢尼再度因支持彈劾前總統川普，而遭川普和支持者批評。(路透)
懷俄明州共和黨國會眾議員麗茲‧錢尼再度因支持彈劾前總統川普，而遭川普和支持者批評。(路透)

懷俄明州共和黨國會眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)再度因支持彈劾前總統川普，而成為川普和支持者攻擊的目標；川普發表聲明批評稱她為挽救顏面想盡辦法開脫，不競選連任，以免敗選；眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，加州)也拒絕對錢尼是否適合擔任共和黨領袖表態。

另方面，川普最快也將在5月開始進行「讓美國再次偉大」造勢活動，替他支持的參選人造勢。

錢尼先前贊成彈劾川普，兩人因此槓上，最近川普將話題重心放在明年的期中選舉。共和黨籍眾議員近日齊聚佛羅里達州奧蘭多，但對於川普在共和黨的角色爭論不休，錢尼認為應限縮他在黨內的影響力。

不過川普回擊表示：「麗茲‧錢尼在懷俄明的民調低到不能再低，懷州共和黨根本沒人挺她，她正在想辦法從國會大選中開脫。為了挽回顏面，她不是成為一名說客，就是參選總統使她的家族蒙羞。」

不過錢尼28日回應，指川普對她不競選連任僅是「一廂情願」，她說：「我全心投入爭取初選的勝利，並且贏得懷俄明選民重要的一票。現在是極為關鍵的時刻，必須確保我們在華府有一位強而有力的代表，為能源產業、農業與家庭而戰。」

錢尼目前擔任眾院共和黨黨團會議主席，為黨內在眾院領導階層的第三號人物；不過眾院少數黨領袖麥卡錫對錢尼是否適合擔任黨內領導階層，卻不願表態，顯示黨內分歧。被問到有無可能在選舉為她站台，麥卡錫說：「我們沒談過。」

錢尼與麥卡錫立場相左，錢尼支持民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，加州)如911事件時，成立獨立委員會調查川普支持者掀起的國會暴動；但另一方面，麥卡錫反對波洛西，希望擴大調查範圍，納入演變為暴力行為的「黑人的命也是命」與反法西斯運動(antifa)示威。

川普放話阻礙錢尼的政治生涯，將在初選為她的對手站台。川普正與顧問計畫，最快在5月展開「讓美國再次偉大」造勢活動，為他支持的候選人站台。他也表示明年期中選舉過後，將在適當的時機，宣布是否參戰總統大選。

懷俄明州共和黨國會眾議員麗茲‧錢尼再度因支持彈劾前總統川普，而遭川普和支持者批評...
懷俄明州共和黨國會眾議員麗茲‧錢尼再度因支持彈劾前總統川普，而遭川普和支持者批評。(羊美聯社)

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