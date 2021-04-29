我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

FBI搜朱利安尼住所、辦公室 查扣電子用品

記者顏伶如／綜合報導
前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(路透)
前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(路透)

紐約時報報導，前川普私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)位於紐約市曼哈頓麥迪遜大道(Madison Avenue)公寓以及位於公園大道(Park Avenue)辦公室，28日早晨6時遭到聯邦探員持法院搜索令同步搜查，調查人員帶走朱利安尼使用的電子用品。

前川普私人律師、前紐約市長朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步...
前川普私人律師、前紐約市長朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(路透)

報導分析，調查朱利安尼與烏克蘭生意往來的聯邦探員，近來加強對朱利安尼的犯罪調查，對身為律師的當事人執行法院搜索令的動作極不尋常，何況朱利安尼還擁有川普前任私人律師頭銜。

2001年紐約發生911恐怖攻擊事件時，朱利安尼為紐約市長。朱利安尼從政生涯早期曾在曼哈頓聯邦檢察官辦公室服務，如今則遭到自己過去工作的單位調查。

前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(Ge...
前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(Getty Images)
前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(美聯...
前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(美聯社)

朱利安尼律師卡斯特洛(Robert Costello)指出，檢察官的搜查行動毫無必要，因為朱利安尼已經回答調查人員訊問，唯一例外則是朱利安尼基於律師客戶保密原則，無法對檢方透露與川普之間的溝通內容。卡斯特洛說：「他們今天的作為就是司法暴力。」

聯邦檢察官的調查重點在於，朱利安尼是否在2019年間，代表烏克蘭官員及企業家向川普政府非法遊說，而烏克蘭方面則協助朱利安尼尋找可以打擊川普政治對手、民主黨總統候選人拜登的黑資料。

紐約時報報導，司法部高層政務官在前總統川普任內，多次擋下聯邦檢察官的朱利安尼住處搜索令申請，自從新任司法部長葛蘭德(Merrick Garland)人事拍板定案之後，檢方針對朱利安尼住處申請搜索令終於不再面臨阻撓。

紐約市 川普 烏克蘭

上一則

抗疫更方便 輝瑞「新冠口服藥」年底有望問世

下一則

川普批錢尼：她為顏面 躲避連任

延伸閱讀

戴琪：美國正密切審視川普政府與中國貿易協議

戴琪：美國正密切審視川普政府與中國貿易協議
朱利安尼住所今晨遭聯邦探員搜索

朱利安尼住所今晨遭聯邦探員搜索
CNN：川普卸任一百天 心情調適頗不容易

CNN：川普卸任一百天 心情調適頗不容易
「反川」警局長岡薩雷斯 獲拜登提名掌ICE

「反川」警局長岡薩雷斯 獲拜登提名掌ICE

熱門新聞

莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美3217萬確診 9674萬人完成接種

2021-04-28 03:00
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

2021-04-27 22:47
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

2021-04-26 08:10
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11
國會參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案。圖為參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)在新聞發布會上。(美聯社)

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

2021-04-22 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝