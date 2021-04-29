FBI搜朱利安尼住所、辦公室 查扣電子用品

前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(路透)

紐約時報報導，前川普 私人律師、前紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)位於紐約市曼哈頓麥迪遜大道(Madison Avenue)公寓以及位於公園大道(Park Avenue)辦公室，28日早晨6時遭到聯邦探員持法院搜索令同步搜查，調查人員帶走朱利安尼使用的電子用品。

前川普私人律師、前紐約市長朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(路透)

報導分析，調查朱利安尼與烏克蘭 生意往來的聯邦探員，近來加強對朱利安尼的犯罪調查，對身為律師的當事人執行法院搜索令的動作極不尋常，何況朱利安尼還擁有川普前任私人律師頭銜。

2001年紐約發生911恐怖攻擊事件時，朱利安尼為紐約市長。朱利安尼從政生涯早期曾在曼哈頓聯邦檢察官辦公室服務，如今則遭到自己過去工作的單位調查。

前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(Getty Images) 前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(美聯社)

朱利安尼律師卡斯特洛(Robert Costello)指出，檢察官的搜查行動毫無必要，因為朱利安尼已經回答調查人員訊問，唯一例外則是朱利安尼基於律師客戶保密原則，無法對檢方透露與川普之間的溝通內容。卡斯特洛說：「他們今天的作為就是司法暴力。」

聯邦檢察官的調查重點在於，朱利安尼是否在2019年間，代表烏克蘭官員及企業家向川普政府非法遊說，而烏克蘭方面則協助朱利安尼尋找可以打擊川普政治對手、民主黨總統候選人拜登的黑資料。

紐約時報報導，司法部高層政務官在前總統川普任內，多次擋下聯邦檢察官的朱利安尼住處搜索令申請，自從新任司法部長葛蘭德(Merrick Garland)人事拍板定案之後，檢方針對朱利安尼住處申請搜索令終於不再面臨阻撓。