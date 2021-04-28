美放寬限制 中國留學生今秋可直飛入境

國務院27日發布最新規定，8月1日之後開學的F-1和M-1學生簽證持有人，可在開學前的30天內入境美國；圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。(新華社)

國務院27日發布有關國際學生赴美求學的最新入境規定，取消來自中國、伊朗、巴西、南非、歐洲申根國家(Schengen Area)及英國的部分旅客入境限制，若屬提供關鍵基礎建設支持，或是記者、F或M簽證的留學生，可按照「國家利益豁免」(NIE)入境，但留學生的學術項目須在今年8月1日之後開始。

根據國務院通知，8月1日之後開學的F-1和M-1學生簽證 持有人，無需聯繫美國 大使館申請單獨的「國家利益豁免」再出行，可在開學前的30天內入境美國；需要新申請F-1或M-1簽證的留學生，應先查詢就近美國大使館或領事館的簽證服務狀態，這些符合F-1或M-1簽證資格的學生，將自動視為「國家利益豁免」旅客。

早先因新冠疫情以及川普政府頒布一系列入境禁令，去年美國各大學的留學生註冊率銳減，根據聯邦移民和海關執法局(ICE)的「學生和交流訪問者計畫」(SEVP)統計，去年持F-1、M-1簽證在美國就讀的留學生人數減少18%至125萬人，這也給許多依賴留學生作為重要收入來源的大學帶來挑戰。

中國仍是美國國際學生最大來源國，2019至2020學年有超過37萬2000人在美就讀，國際教育研究所(IIE)估算，中國留學生 在2019學年為美國帶來的經濟影響達到159億元。

其他符合豁免條件的有效簽證持有人，或依照豁免簽證計畫(VWP)持有效「旅行授權電子系統」(ESTA)許可者，若赴美旅行的目的與ESTA許可一致，且認為自己可能符合「國家利益豁免」，應在出行前先聯繫最近的美國大使館或領事館；若「國家利益豁免」批准，可按照其有效簽證或ESTA許可赴美。

此外，國務院也將繼續對出於人道主義、公共衛生或國家安全理由赴美的旅客給予「國家利益豁免」，這類旅客或認為自己符合豁免資格者，可到就近美國大使館或領事館的官網尋求聯繫。