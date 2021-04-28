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因疫情搬到新罕州湖畔 「避疫新移民」會長住或短居？

編譯柯立偉／綜合27日電
新罕州鱗湖湖畔風景秀麗，過去一年來許多避疫家庭遷入。(取自鱗湖協會臉書)
新罕州鱗湖湖畔風景秀麗，過去一年來許多避疫家庭遷入。(取自鱗湖協會臉書)

一年以前，新冠疫情剛爆發時，許多人搬到新罕布夏州避疫，許多人原本只打算小住「躲雨」，等雨過天晴再搬回家；殊不知這「雨」一下就是一年多，許多人似乎已在新罕布夏州鄉村地區定居下來。

原本住在費城的謝洛夫(Eric Shelov)一家，為了躲避疫情就搬到了新罕州鱗湖(Squam Lake)湖畔有230年歷史的一座農場，現在已有長住打算；他說，去年9月開始，鱗湖的小學已經恢復到校上課，因此女兒在這裡上學會比較開心，不像費城等大都市還在嚴守防疫規定。

也是為了避疫而搬來新罕州的原麻州居民克莉斯托‧加農(Crystal Gagnon)也有類似的看法；她表示，鄉下地區疫情比較不嚴重，所以在餐廳吃飯的感覺就像疫情前一樣。她說：「在麻州，大家出去吃飯都很害怕，根本沒辦法好好享受美食。」

不只是謝洛夫和加農，鱗湖地區過去一年來可以看到許多避疫家庭的遷入；新罕布夏大學人口統計學家強森指出，人口流入可能造成本地人與外地人間的矛盾，但對於社區來說未嘗不是一件好事，例如義消、學校家長會、教會志工等社區組織，也需要新居民加入；但他也說，這些「新移民」會待多久還是個問題。

不只是新居民遷入，也有異鄉遊子遷回；現年25歲的麥克蘭從小在新罕州與佛蒙特州交界的格拉夫頓郡(Grafton County)長大，後來和家人南遷去了新澤西州。現在因疫情失業後，搬回家鄉在雜貨店上班。

他說，「這裡就像世外桃源，既可以自己享受悠閒的散步，也可以跟朋友一起在山谷裡大吼，好像又回到了20歲的青春年華。」

疫情 新罕布夏州 費城

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