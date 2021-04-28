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住哪兒？ 疫情改變美國人居住觀 大都會流向郊區

記者胡玉立／綜合報導
一名男士行經紐約曼哈頓華爾街，疫情使得更多年輕人搬離大都會。(路透)
一名男士行經紐約曼哈頓華爾街，疫情使得更多年輕人搬離大都會。(路透)

疫情激起的人口流動，加劇國人改變居住地點和生活型態；年輕人更早搬離城市，愈來愈少新移民落腳大城市，老年人則加快退休步伐；郊區，已成這場國內人口遷移與城鄉結構轉變的大贏家，大城市持續十年的發展趨勢已告終結。

在人口普查局美國社區調查部門今秋發布涵蓋去年全年人口統計資料前，華爾街日報分析2020年全國郵政服務「永久性地址變更」數據，看到了數以百萬計的國內遷徙，驗證了疫情期間的人口結構轉變。

在南方，尤其是佛羅里達州和德州住戶增加了，東北地區則相反。包括紐約、芝加哥、舊金山和波士頓等大城市的遷出人口都比遷入居民多數十萬人，2020年因遷徙造成的住戶淨流失與上一年相比，擴大了71％；高收入社區比低收入社區更明顯地遷出人口。紐約市去年一年的淨搬遷數比前兩年總和還多。

有能力在任何地方工作的人擺脫束縛，遷移到密度較低、價格適中地區，尋求更大生活空間；許多企業對疫情後的遠距工作採開放態度，想降低管理費用和留住人才的公司在郊區設辦事處，開發商則在郊區增加健身、餐飲等便利設施，以保持娛樂在地化。

大部分人口流出，流向了大都會區郊區；去年新遷入郊區的淨住戶數，比前年增加43％；達拉斯、印第安納波利斯、田納西州納許維爾和北卡羅來納州夏洛特等地的住家數量激增。

克利夫蘭聯邦儲備銀行政策經濟學家惠特克(Stephan Whitaker)使用信用紀錄數據來分析城市移動模式，發現早幾年，淨遷出的城市鄰里，較屬收入中位數低於中等水平的社區；但2020年，情況逆轉，收入中位數以上的富裕社區出現最大的人口遷移流失；疫情死亡人數較多及從事遠距工作較多的都市地區，外流幅度更大。

報導指出，全國最大城市的年度財產稅收將因此大減數十億元，租金呈兩位數下降；各大城都必須做好準備，疫情過後的公共交通及其他推動城市經濟發展的支出水平，將再不如昔。

疫情 紐約市 低收入

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