熱門新興房市 愛州「科達蓮」奪冠 德州奧斯汀第2

愛達荷州的湖濱城鎮科達蓮在「熱門新興房市指數」排名居冠。(取自科達蓮市官方臉書)

「華爾街 日報」27日發布與線上地產商Realtor.com編定的「熱門新興房市指數 」(Emerging Housing Markets Index)，衡量因素含蓋當地房產增值潛力、居住環境品質、經濟狀況等；而最新的排名以愛達荷州的湖濱城鎮科達蓮(Coeur d'Alene)居冠，從全國300個城市中脫穎而出。

華爾街日報形容，科達蓮是個「風景如畫」的湖濱城市，也是水上活動及滑雪勝地；21世紀不動產經紀克瑞絲坦‧強森(Kristen Johnson)表示，許多來自西部州、或是可遠距工作的民眾來到此地，以尋覓更為鄉野的環境，以及更容易負擔的房價 。

該「熱門新興房市指數」的前五大城市依序為：科達蓮、德州奧斯汀(Austin)、俄亥俄州春田(Springfield)、蒙大拿州比靈斯(Billings)、華盛頓州斯波坎(Spokane)。

去年12月搬至科達蓮的艾潤‧伊凡斯(Erin Evans)說，此地雖為「城市」，卻擁有屬於小鎮的優點，「居民友善，現在我只要望向窗外，就能看見我的鄰居，以及在外嬉鬧的孩子們」。

Realtor.com的數據顯示，今年第一季尋覓科達蓮房產的民眾中，70%來自愛達荷州之外，較去年同期的66%上揚，其中以來自加州洛杉磯、華盛頓州西雅圖、斯波坎等地為大宗。

這讓科達蓮的房市供不應求：市中心16萬6000套房屋中，3月可售物業只剩337套，一年間萎縮71%之多，導致3月房價中位數達到47萬6900元，較去年同期上漲47%。

但是房價飆漲，苦的可能是當地人，因為對大城市民眾而言，只要把大城市昂貴又快速上漲的房屋賣掉，即可在科達蓮置產，而當地人無法與之競爭，也可能削弱專業人才的吸引力，例如教師等。

除了風景秀麗、房市前景之外，熱門新興房市指數還衡量失業率、薪資、通勤、企業經營環境等經濟及生活品質的指標；科達蓮的失業率低於全國水平，不過與全國平均周薪為1173元相比，科達蓮為824元，此外，科達蓮所屬的庫特內郡(Kootenai County)的新冠疫情在全國亦屬較為嚴峻。