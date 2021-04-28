「反川」警局長岡薩雷斯 獲拜登提名掌ICE

拜登總統27日提名德州哈里斯郡警察局長岡薩雷斯為移民及海關執法局局長。(取自哈里斯郡網站)

拜登總統27日提名全國管轄人口最多的警察 局之一，也是敢於批評前總統川普 移民政策的德州哈里斯郡警察局長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)為移民及海關執法局局長(U.S. Immigration and Customs Enforcement)。

該職位須經國會同意，從2017年迄今，該局的代局長任命案未經參院通過。

德州哈里斯郡(Harris County)轄區包括整個休士頓都會區，是全美國人口最多的警區之一；岡薩雷斯2016年當選警察局長後，立即兌現競選諾言，轄區退出聯邦夥伴協議，拒絕實施川普授權警察執行移民法規的政策。

他退出協議的理由是財力不夠，無法支付員警受訓，然後轉調為移民法的執行官員的費用。

從休士頓警局基層開始，有18年經歷的岡薩雷斯看到川普雷厲風行遣返無證移民，於2019年7月公開在臉書上批評該政策，說絕大多數川普想趕出國的移民，都不是對美國構成安全威脅的人，政府應針對「對美國安全有明顯且立即威脅的人」。

他反對川普擴大遣送移民政策的另一理由是，大舉查扣無照移民，會把他們全家趕到陰暗處，受害時不敢向當局報案。

拜登上台後，移民局 已不再嚴厲執行川普政策，白宮27日公布新主管人選，隨後將陸續公布遣送指南，哪類移民將是優先遣出的對象等。

遣返人數已從去年12月6679人降到今年3月2214人，降幅達67%。

岡薩雷斯任命案若獲國會通過，他轄下員工將有兩萬人，可資運用的預算達80億元，管理全世界範圍最大的移民監獄網絡，負責國土安全部查緝國際犯罪如洗錢、骨董盜竊、兒童色情、人口走私等業務。

國安部長梅奧卡斯呼籲參院盡速通過岡薩雷斯的任命案。

拜登最近也提名亞利桑納州土桑市警局長馬格納斯(Chris Magnus)出任海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)局長，提名曾任職歐巴馬政府的移民律師賈杜(Ur Jaddou)為公民與移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services)局長。