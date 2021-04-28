「反川」警局長岡薩雷斯 獲拜登提名掌ICE
拜登總統27日提名全國管轄人口最多的警察局之一，也是敢於批評前總統川普移民政策的德州哈里斯郡警察局長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)為移民及海關執法局局長(U.S. Immigration and Customs Enforcement)。
該職位須經國會同意，從2017年迄今，該局的代局長任命案未經參院通過。
德州哈里斯郡(Harris County)轄區包括整個休士頓都會區，是全美國人口最多的警區之一；岡薩雷斯2016年當選警察局長後，立即兌現競選諾言，轄區退出聯邦夥伴協議，拒絕實施川普授權警察執行移民法規的政策。
他退出協議的理由是財力不夠，無法支付員警受訓，然後轉調為移民法的執行官員的費用。
從休士頓警局基層開始，有18年經歷的岡薩雷斯看到川普雷厲風行遣返無證移民，於2019年7月公開在臉書上批評該政策，說絕大多數川普想趕出國的移民，都不是對美國構成安全威脅的人，政府應針對「對美國安全有明顯且立即威脅的人」。
他反對川普擴大遣送移民政策的另一理由是，大舉查扣無照移民，會把他們全家趕到陰暗處，受害時不敢向當局報案。
拜登上台後，移民局已不再嚴厲執行川普政策，白宮27日公布新主管人選，隨後將陸續公布遣送指南，哪類移民將是優先遣出的對象等。
遣返人數已從去年12月6679人降到今年3月2214人，降幅達67%。
岡薩雷斯任命案若獲國會通過，他轄下員工將有兩萬人，可資運用的預算達80億元，管理全世界範圍最大的移民監獄網絡，負責國土安全部查緝國際犯罪如洗錢、骨董盜竊、兒童色情、人口走私等業務。
國安部長梅奧卡斯呼籲參院盡速通過岡薩雷斯的任命案。
拜登最近也提名亞利桑納州土桑市警局長馬格納斯(Chris Magnus)出任海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)局長，提名曾任職歐巴馬政府的移民律師賈杜(Ur Jaddou)為公民與移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services)局長。
上一則
拜登新政 移民面臨遣返 禁ICE法院逮人
下一則
FB留言