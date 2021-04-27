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藥廠拚研製「新冠藥丸」 想讓治療更方便

記者張聲肇／綜合報導
新冠肺炎已有治療方法，但需要吊點滴注射等，頗為麻煩，醫學界希望趕快研製出藥丸般方便服用的處方藥。圖為醫生準備給民眾接種疫苗。(Getty Images)
新冠肺炎已有治療方法，但需要吊點滴注射等，頗為麻煩，醫學界希望趕快研製出藥丸般方便服用的處方藥。圖為醫生準備給民眾接種疫苗。(Getty Images)

新冠肺炎已有治療方法，但需要吊點滴注射等，頗為麻煩，醫學界希望趕快研製出藥丸般方便服用的處方藥，對付經由變種傳染擴及青少年的病毒。

紐約長島護士梅迪納(Priscila Medina)上個月在醫院突然呼吸急促，幾乎無法說話，醫師趕快打了一劑阻擋病毒的抗體點滴；她說，她第二天就可以起床行動了，第四天，「我就可洗澡、吃東西，和兒子玩了」。

但這種新藥只對剛確診的病患有效，而且需注射血管，其他的藥只能加速重症者康復，至於病情更嚴重者，就無藥也無法阻擋死神了。

傳染病專家安東尼．佛奇說，目前最急需的是方便如藥丸，「可以讓病患病情不惡化到需住院」的藥方。

目前美國唯一核准使用的治療新冠病症的藥是瑞德西韋(remdesivir)，作用是阻擋病毒繁衍。

輝瑞、羅克、阿斯特捷利康等藥廠正在試驗抗病毒藥丸，默克/瑞奇研發的molnupiravir是實驗了最久的，但也只能對病症較輕的病患發生功效，無助於已經住院的人。

如果這些「輕症有效」藥獲准上市，就可像感冒藥一樣，供患者在家服用。國家衛生研究院也在研究七種治療其他病症的藥，是否可當作在家服用藥

疫苗也可當藥，因為已有確診已久的病患，接種疫苗後，症狀開始減輕。

禮來製藥公司的抗體注射劑可讓染疫未滿10天的病患，能把需住院的概率降低70%，為了對付變種病毒，通常都混雜數種病毒抗體。為了減少點滴的麻煩，禮來正設法把它變成疫苗般的注射劑。

匹茲堡大學醫學中心急救科主任易禮(Donald Yealy)認為抗體療法確實可以「救命，」廣獲採用的機會「非常大」。紐約長島護士梅迪納就是靠抗體療法迅速康復的。

新冠肺炎已有治療方法，但需要吊點滴注射等，頗為麻煩，醫學界希望趕快研製出藥丸般方...
新冠肺炎已有治療方法，但需要吊點滴注射等，頗為麻煩，醫學界希望趕快研製出藥丸般方便服用的處方藥。圖為醫生手中的嬌生疫苗針筒。(Getty Images)

疫苗 長島 紐約

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