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1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

全美10州 成人接種率逾60%

編譯林育正／綜合26日電
全美已有近54%的成年人至少接種一劑新冠疫苗，不過聯邦疾病防治中心(CDC)警告，接種嬌生(J&J)疫苗後必須注意血栓症狀。圖為緬因州貝德福市的一處嬌生疫苗接種點。(Getty Images)
全美已有近54%的成年人至少接種一劑新冠疫苗，不過聯邦疾病防治中心(CDC)警告，接種嬌生(J&J)疫苗後必須注意血栓症狀。圖為緬因州貝德福市的一處嬌生疫苗接種點。(Getty Images)

全美已有近54%的成年人至少接種一劑新冠疫苗，其中10州接種率達60%以上；不過聯邦疾病防治中心(CDC)警告，接種嬌生(J&J)疫苗後須注意血栓症狀。全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)則表示，未來幾周疫情將出現轉捩點。

全美有10州接種率突破60%，接種率最高的前三名分別為73%的新罕布夏州，66%的麻州以及66%的康乃狄克州。不過排在最後的10個州，接種率皆低於45%，最低的三州分別是密西西比州39%，阿拉巴馬州40%，以及路易斯安納州41%。

全美注射疫苗量已超過2億3076萬劑，25日注射量約210萬劑，近七日平均為每天270萬劑。全美已有近1億4100萬人至少接種一劑，近9600萬人全部接種完畢。

CDC警告：接種嬌生疫苗 仍須注意血栓

不過CDC警告民眾，接種嬌生疫苗仍須注意血栓症狀，做好尋求立即醫療協助的準備。

CDC公告，雖然血栓風險極低，但若在接種三周內出現下列症狀則建議就醫，包括劇烈頭痛，視線模糊，呼吸急促，胸部疼痛，腿部腫脹，持續腹痛或不尋常的瘀青。

CDC表示：「接種嬌生疫苗後三周，務必注意可能出現血小板過低的血栓症狀。研究顯數嬌生疫苗的益處大於潛在風險。幾乎所有紀錄皆顯示，血小板減少綜合症伴隨血栓與血小板數量減少，好發於50歲以下女性」。

然而，白宮首席醫療顧問佛奇26日表示，美國民眾應注意在未來幾周，疫情可能出現轉捩點。截至25日，全美七日平均確診數約5萬8164例，已較前一周下降14%，

佛奇表示若全國維持疫苗接種速度，「在未來幾周，我們將看見疫情出現轉捩」。他說：「感染還不會消失，如果你期盼出現像麻疹一樣的群體免疫，還得等上好一段時間。但這不代表確診案例數量，以及住院和死亡人數不會有顯著的降低。」

不過佛奇也表示，目前仍不清楚染疫後的免疫力能持續多久，因此仍朝為全美70%至85%人口施打疫苗的目標前進；目前完成完整接種的比率約28.5%。

疫苗 嬌生 CDC

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