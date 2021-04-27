美釋出6000萬AZ疫苗援外 派專家協助印度

拜登政府26日宣釋出6000萬劑AZ疫苗，分享鄰國墨西哥、加拿大及世界其他地區。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)警告，全球新冠疫情連續九周惡化，美國 26日宣布，將在近月釋出6000萬劑目前在美國尚未核准使用的阿斯特捷利康(AZ)疫苗 ，供他國使用，對於疫情急速惡化的印度 ，美國將組成專家小組協助印度當局應對。

拜登政府上個月才宣布與加拿大和墨西哥分享400萬劑AZ疫苗，白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)26日表示，美國兩個月內將再釋出6000萬劑AZ新冠疫苗，目前已有1000萬劑完成生產，預計6月底前可再產5000萬劑。

齊安茲表示，美國目前並未批准國內使用AZ疫苗，未來數月也用不上，因此正尋求與他國分享；這批疫苗待食品藥物管理局(FDA)審查完成即可出口，除了提供給加拿大與墨西哥，也會提供給需要的國家，有數十個國家爭取。

印度連續5天來每日確診病例超過35萬人，每天有2800人死亡，且專家認為這數字還是低估。

BBC報導，印度城市的多數醫院床位全滿，迫使人們想方設法在家裡為病人治療，但黑市上氧氣瓶、製氧機和基本藥物的價格暴漲，即使在家治療也很困難。

拜登總統26日與印度總理莫迪(Narendra Modi)通話，承諾美國將提供製氧設備、疫苗原料與療法；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在例行記者會表示，國防部和國際開發署正在討論，可能將送往他國的物資，先送到更緊急的印度。

「印度的狀況令人悲傷至極。」WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)26日說，WHO正在向印度提供關鍵設備與物資，也將派遣2600名世衛人員前往印度。

國務卿布林肯(Antony Blinken)26日與美印商會、美國企業和美國商會代表舉行會議，討論私部門如何協助印度對抗疫情；美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)分別與AZ和輝瑞負責人線上通話，討論增產疫苗，並承諾與世界貿易組織(WTO)會員國合作，解決發展中國家疫苗短缺問題。

譚德塞表示，全球新冠病例數連續第九周增加，死亡人數連續第六周增加，全球範圍內大流行持續加劇；部分地區的確診病例和死亡人數下降，但許多國家的疫情卻惡化。

美國疾病防治中心(CDC)統計，截至25日，43%的美國民眾至少接種第一劑新冠疫苗，29%的民眾已完成接種。

英國科學資訊分析公司Airfinity統計，目前中國為最大新冠疫苗製造與出口國，製造4.15億劑，出口2億劑；美國與歐盟都製造超過2億劑疫苗，歐盟出口8200萬劑，美國出口300萬劑；印度為全球第四大製造國，製造1.96億劑，出口6600萬劑疫苗。

美國、日本、印度和澳洲在上月的四方安全對話中，達成一項疫苗合作倡議，4國出錢出力，印度生產美國研發的新冠疫苗，明年底前在印太地區配送10億劑疫苗；未料一個月過後，印度疫情大爆發。