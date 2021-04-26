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兒童夏令營社交距離 CDC縮為3呎 仍須全程戴口罩

編譯柯立偉╱綜合25日電
CDC出台控制疫情新規，兒童參加夏令營活動，保持三呎距離即可。圖為費城各公校走廊地板上都有提醒保持社交安全距離的警語。(美聯社)
CDC出台控制疫情新規，兒童參加夏令營活動，保持三呎距離即可。圖為費城各公校走廊地板上都有提醒保持社交安全距離的警語。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)24日更新防疫措施標準，為防範新冠病毒繼續散播，參加暑期夏令營的孩童，仍必須全程配戴口罩，但社交距離可以從現行六呎縮短至3呎(1公尺)。

時序漸漸入夏，許多家長也開始為孩子安排暑期活動。但這兩年受到疫情影響，美國人民長期以來習慣的許多活動紛紛暫停。CDC此次公布的防疫建議更新，除了讓家長能及早準備行程以外，更重要的是美國的孩童可以重返夏令營，漸漸地重回過去習慣的各種活動。

CDC表示，暑期夏令營社交距離標準的制定，與學校內的距離一致。孩童除了上課時可以保持3呎距離以外，在吃飯喝水時，仍須保持6呎社交距離。不過，由於成年人染疫風險較孩童高，因此夏令營中的成人，如輔導員、老師等，不論在成人間或是與孩童互動間，均須保持6呎社交距離。

此外，CDC建議夏令營所有活動應盡可能在戶外舉行，若有室內活動的必要，也要盡可能保持門窗開啟以維持良好通風，所有大型聚會活動或是小組分別行動也要盡量避免。

從統計資料觀察，孩童感染新冠肺炎的比例確實比成人要低。即使感染，發展成重症的也只是少數。然而，這並不代表孩童沒有染疫的風險，且無症狀感染或輕症感染新冠病毒的孩童，仍可能傳染病毒。

現在雖然接種資格擴大，但16歲以下的孩童多數仍未注射疫苗，輝瑞(Pfizer)疫苗正在申請12至15歲孩童的注射許可，而莫德納(Moderna)及嬌生疫苗(J&J)則還在研究16歲以下孩童是否可安全接種。因此，為了孩子們的健康，並阻斷病毒傳播鏈，不應僅因孩童感染風險較低就鬆懈防疫措施。

社交距離 CDC 疫苗

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