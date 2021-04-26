疫苗接種率持續下滑 專家奔走拉抬打氣

疫苗接種人數持續下滑，專家呼籲應盡快補上。圖為密州醫務人員正為駕車而來的民眾進行檢驗。(美聯社)

根據統計，全美新冠肺炎確診人數於24日新增超過5萬例，儘管這項數據和冬天相比有減緩的趨勢，卻仍類似去年夏天第二波疫情發展的模式；此外，專家們也指出疫苗 接種人數持續下滑，甚至還有超過500萬人未完成第二劑疫苗接種，紛紛向民眾呼籲應盡快補上。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，平均每日疫苗接種量自巔峰時期的338萬劑，至今已下降至286萬劑，是3月31日以來測得的最低紀錄。

受到嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗血栓事件的影響，疫苗接種率自政府4月13日宣布暫停接種後就停滯成長；不過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已在23日恢復使用嬌生疫苗。

經過10天的安全性檢視後，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等衛生官員紛紛出面向民眾保證嬌生疫苗安全無虞。

佛奇25日接受美國 廣播公司(ABC News)的訪問時說道：「我想人們會漸漸明白，我們的確相當重視疫苗的安全性；但現在我們仍必須對抗一些民眾的質疑，這絕大部分來自於安全的疑慮。」

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)也在國家廣播公司(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)中特別強調，目前嬌生疫苗出現血栓的案例低於50萬分之一，比慣性服用阿斯匹靈出現腸道出血的機率還低。

「我們在討論的是比千分之一還小的風險。」柯林斯說：「但我想有很多美國人並不擅於風險的計算。」

不過有專家認為，疫苗接種率下降並非完全歸咎於嬌生；現階段大多對疫苗抱持正面想法、且積極接種的民眾都已至少接種一劑，剩下還未接種的人除了可能對疫苗還有質疑，也或許是較不易取得疫苗資源。

CDC統計還指出，超過500萬的民眾在接種第一劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗後並未完成第二劑接種，占比近乎8%，比疫苗釋出初期幾周的接種量兩倍還多。

此外，隨著一些大型疫苗接種服務站陸續關閉，民眾已逐漸改由家庭醫師提供疫苗，拜登政府也開始調整疫苗配送的物流作業，以多批少量的方式運送至不同地點。