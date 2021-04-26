疫情熱點密西根…住院率更高、年輕人重症率更多

密西根州63歲的賈拉，戴著氧氣罩21日躺在重症病房，他很後悔不相信疫苗功效，拒打疫苗，染上新冠病毒。密西根州目前成為全美重疫州，年輕人確診人數最多。(美聯社)

密西根州 新冠肺炎疫情 嚴峻，成為當前全美重疫州；與去年大流行不同的是，現在密西根州疫情的住院率、年輕人重症率更高，疫情覆蓋地區更廣，讓當地醫療體系壓力沉重；這是因為變種病毒，部分民眾對疫苗 的猶疑，以及防疫態度鬆懈所造成的苦果。

過去兩周，密西根州的新增確診病例數為9萬1000人，比加州及德州兩大州的新增病例加總還要多，而且這次30至50歲民眾的住院率，是去年秋季大流行期間的兩倍，讓當地醫療體系負擔沉重。

皇家橡博蒙特醫院(Beaumont Royal Oak)重症及肺部醫師博茲克(Paul Bozyk)表示，去年的疫情像是「海嘯」，使情勢「一片混亂」；而現在是「緩緩上升的水流」，沒有激增，但是每天病人都在增加，醫院已人滿為患。

密西根州疫情激增的原因，包括變種病毒為害，以及對防疫態度鬆懈等；專家指出，該源於英國的變種病毒傳染力更強、重症率更高，而且在密西根州尤其衝擊年輕民眾。

去年大流行主要集中在最大城市底特律，州長惠特默(Gretchen Whitmer)當時下令實施嚴格的封鎖措施，但卻導致不少民眾現在防疫疲勞，去年未受疫情衝擊的地區更是態度鬆懈，導致當前疫情從底特律蔓延到其他地區，包括農村等。

密西根州目前有40%民眾至少接種了一劑疫苗，成年人至少接種一劑的比率超過一半，這與當前全國平均水平相當，但是要「群體免疫」是遠遠不夠的，而部分民眾對疫苗的猶疑甚至抗拒，也是疫情激增的原因之一。

63歲底特律民眾格勒(Eric Gala)就表示，他曾有接種疫苗的機會，但是他遲疑了；結果就是，雖然他在公共場所一定會戴口罩，但是依然染疫，原因不明，其呼吸困難讓他一度以為自己撐不過去。

惠特默表態，無意重新祭出經濟封鎖，而是呼籲民眾保持謹慎、行事負責，盡可能壓低病毒傳播；博茲克也表示，雖然封城不利身心健康，但是還是盡可能待在家裡最好。