我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

已接種疫苗的美國人 歐盟擬今夏「開門」准進

編譯徐薏茹／綜合25日電
紐時報導指歐盟即將對美國接種疫苗者開放旅行，紓解歐洲陷於危境的旅遊業。圖為歐陸旅遊大站西班牙馬略卡島的帕爾馬機場。(Getty Images)
紐時報導指歐盟即將對美國接種疫苗者開放旅行，紓解歐洲陷於危境的旅遊業。圖為歐陸旅遊大站西班牙馬略卡島的帕爾馬機場。(Getty Images)

歐盟執委會(European Commission)主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)25日表示，歐盟可望於夏季開放美國已接種疫苗的旅客前往旅遊。

馮德萊恩在接受紐約時報訪問中說：「就我看來，美國使用歐洲藥品管理局批准的疫苗，這將讓自由活動和前往歐盟旅遊得以實現。」歐洲藥品管理局已經批准美國使用的三款疫苗，包含輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生疫苗(Johnson & Johnson)。

馮德萊恩並未提供確切開放的時間及細節，不過她說美國「在軌道上」且有巨大的進展；美國期望在6月中旬前達到所謂的群體免疫，或者是讓70%的成年人完成接種疫苗；馮德萊恩補充說恢復旅遊得依據流行病學的情況，而美國的情況正在好轉。

歐盟與美國已討論幾周，談論在實際層面和技術層面來說，如何讓接種疫苗證明在每個地方廣泛實行，讓民眾得以使用且無限制地旅行；兩方的討論仍在持續，但不久可能就會有低技術的解決方案，讓旅客在已接種疫苗的基礎上能夠自由旅行，例如前往歐洲的旅客在出示母國政府簽發的真實證明後，即能取得同等的歐盟疫苗證明，或者外國政府簽發的疫苗證明能夠直接在歐盟使用。

紐時報導指歐盟即將對美國接種疫苗者開放旅行。圖為歐陸旅遊大站巴黎鐵塔。(路透)
紐時報導指歐盟即將對美國接種疫苗者開放旅行。圖為歐陸旅遊大站巴黎鐵塔。(路透)

歐盟已公布「數位綠色證明」(Digital Green Certificate)方案，原則上，歐盟人民未來將能夠在27個成員國內使用此疫苗證明，不受限制旅行。

根據馮德萊恩的訪問，歐盟執委會將建議改變旅遊政策，但成員國也可能保留嚴格限制的權利，持續禁止非歐盟國家前往旅遊或要求隔離等。

不過如希臘、西班牙、義大利、葡萄牙、克羅埃西亞等國每年夏天都迎來幾百萬來自美國的遊客，這些國家的收入非常仰賴觀光，他們將抓住機會，重新開放美國的觀光市場。

目前除了澳洲、紐西蘭、南韓等少數感染率低的國家，其餘前往歐盟的非必要旅行皆被官方禁止，某些歐盟國家已開始小幅度破例，如希臘上周宣布將開放美國旅客入境，只要他們出示疫苗證明或陰性檢測證明便可前往希臘。

歐盟 疫苗 美國

上一則

拜登本周首次國會演說 女議長、女副總統將同框

下一則

百日成績單 拜登施政滿意度逾5成 贏川普

延伸閱讀

歐盟疫苗護照 最快6月上路

歐盟疫苗護照 最快6月上路
34%加州18歲及以上居民 已接種2劑疫苗

34%加州18歲及以上居民 已接種2劑疫苗
舊金山灣區多縣市衛生官員聯合聲明：嬌生疫苗安全

舊金山灣區多縣市衛生官員聯合聲明：嬌生疫苗安全
印度疫情再起物資短缺 西方多國緊急援助

印度疫情再起物資短缺 西方多國緊急援助

熱門新聞

美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

2021-04-26 03:00
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
國會參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案。圖為參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)在新聞發布會上。(美聯社)

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

2021-04-22 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期