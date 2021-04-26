已接種疫苗的美國人 歐盟擬今夏「開門」准進

紐時報導指歐盟即將對美國接種疫苗者開放旅行，紓解歐洲陷於危境的旅遊業。圖為歐陸旅遊大站西班牙馬略卡島的帕爾馬機場。(Getty Images)

歐盟 執委會(European Commission)主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)25日表示，歐盟可望於夏季開放美國 已接種疫苗 的旅客前往旅遊。

馮德萊恩在接受紐約時報訪問中說：「就我看來，美國使用歐洲藥品管理局批准的疫苗，這將讓自由活動和前往歐盟旅遊得以實現。」歐洲藥品管理局已經批准美國使用的三款疫苗，包含輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生疫苗(Johnson & Johnson)。

馮德萊恩並未提供確切開放的時間及細節，不過她說美國「在軌道上」且有巨大的進展；美國期望在6月中旬前達到所謂的群體免疫，或者是讓70%的成年人完成接種疫苗；馮德萊恩補充說恢復旅遊得依據流行病學的情況，而美國的情況正在好轉。

歐盟與美國已討論幾周，談論在實際層面和技術層面來說，如何讓接種疫苗證明在每個地方廣泛實行，讓民眾得以使用且無限制地旅行；兩方的討論仍在持續，但不久可能就會有低技術的解決方案，讓旅客在已接種疫苗的基礎上能夠自由旅行，例如前往歐洲的旅客在出示母國政府簽發的真實證明後，即能取得同等的歐盟疫苗證明，或者外國政府簽發的疫苗證明能夠直接在歐盟使用。

紐時報導指歐盟即將對美國接種疫苗者開放旅行。圖為歐陸旅遊大站巴黎鐵塔。(路透)

歐盟已公布「數位綠色證明」(Digital Green Certificate)方案，原則上，歐盟人民未來將能夠在27個成員國內使用此疫苗證明，不受限制旅行。

根據馮德萊恩的訪問，歐盟執委會將建議改變旅遊政策，但成員國也可能保留嚴格限制的權利，持續禁止非歐盟國家前往旅遊或要求隔離等。

不過如希臘、西班牙、義大利、葡萄牙、克羅埃西亞等國每年夏天都迎來幾百萬來自美國的遊客，這些國家的收入非常仰賴觀光，他們將抓住機會，重新開放美國的觀光市場。

目前除了澳洲、紐西蘭、南韓等少數感染率低的國家，其餘前往歐盟的非必要旅行皆被官方禁止，某些歐盟國家已開始小幅度破例，如希臘上周宣布將開放美國旅客入境，只要他們出示疫苗證明或陰性檢測證明便可前往希臘。