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追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

編譯盧炯燊／綜合25日電
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

全球不少人爭相移民美國，希望成為美國公民，然而放棄美國國籍者也在增加。旅居海外美國公民放棄美籍的人數遞增，最主要是稅務原因，但也有其他因素。

在歐洲，一家專門從事美國稅務問題的公司Americans Overseas表示，儘管2020年新冠疫情打亂了不少人的生活，但這一年卻有6705名美國人放棄了國籍，與2019年的2577人相比，增加260%；上一次放棄美籍大幅增加的情形，出現在2016年的5411人。

考慮到這一年有不少美國駐外領事館因疫情而停止辦公，部分人沒法完成放棄美籍程序，這個放棄美籍的趨勢更加驚人。

在加拿大出生，專門從事放棄美籍業務的律師萊斯珀蘭斯(David Lesperance)指出，旅居海外美國人要放棄國籍，最主要原因是受到美國稅率提高的威脅，美國是向全世界的美國公民徵稅的國家，即使移居海外也要向國稅局呈交年度報稅表。

由於拜登政府有可能在未來一年對高收入者加徵入息稅、資本利得稅及遺產稅，可以說是刀刀見血，美國公民只有放棄國籍，才能逃出稅網。

除了稅務厡因，還有其他因素，包括厭倦美國國內黨派之爭、擔憂槍枝暴力加劇，財政失衡等。更重要的是，大多數富裕的海外美國人認識到，即使沒有美國護照，也可以優閒地生活。

萊斯珀蘭表示，這些人離開美國後，發現原來可以在其他地方很好地生存及發展。

他說，絕大多數的客戶家庭，都未搬到一些避稅天堂的小島。相反，他們遷移到加拿大、英國、歐洲、紐西蘭及澳洲等國。他們可以繼續享受同樣的生活方式，但支持的稅款只占以往美國徵稅的一小部分。

傳統基金會在3月將新加坡列為經濟自由指數第一名，其次是紐西蘭，澳洲，美國排在第20位，為有史以來最差，因此在這些發達國家生活可能較美國更佳。

但萊斯珀蘭也提醒有意移居海外及放棄國籍的美國人，不要光著眼於稅收方面，更重要是要了解雙重國籍、強制性兵役，以及在多個司法管轄區居住的權利等，因為這些才是頭等大事。

美國公民 澳洲 疫情

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