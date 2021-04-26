川普舊政無用 ICE不再對無證客開罰單

移民及海關執法局(ICE)宣布不再實行川普總統時代，對未能遣返的無證移民處以罰款的做法。圖為中美洲無證移民從墨西哥偷渡到德州羅馬市。(Getty Images)

移民 及海關執法局(ICE )日前宣布，將不再實行川普 總統時代對未能遣返的無證移民處以罰款的做法，認為這個政策無效用。

川普時代，無證移民苦不遵守移民法官的驅逐令，每天最高罰款799元，而不自願離開美國的，則罰款3000元，並會根據通貨膨脹作出調整。

但ICE表示，在確定這項政策「無用」之後，已決定廢除這兩個收取罰款的命令，並會取消已向無證移民發出的罰款通知。其實自拜登入主白宮的第一天，ICE從1月20日起不再發出罰款通知，這個公告正式確定政策的改變。

國土安全部長梅奧卡斯在聲明中指出，無跡象顯示，處以罰款能夠使非公民自願遵守離境令。他又說，當局可以執行移民法，而不必訴諸無效及不必要的懲罰措施。

2019年7月，川普政府向無證移民處以罰款的消息一出，立即引起全國關注，當時的ICE發言人強調，會採用各種方法，包括罰款，以執行美國移民法及維護法官所發出命令的完整性；更表示有權向過去20年來未遵守離境令的無證移民罰款。

拜登政府的ICE則說，最終證明對無證移民罰款是不成功的，因為實際收到的罰款，只是發出罰款傳票額的1%。

拜登就任總統即發出行政命令，徹底改變川普時代的移民政策，縮小對無證移民的執法範圍，將重點放在可能構成威脅或有犯罪背景的人身上。

ICE現在優先考慮對國家安全、邊境安全及公共安全構成威脅的無證移民，因非法居留被逮捕及遭驅逐出境的人數，也大幅減少。

川普時代的罰款政策受到維權組織的猛烈抨擊，因為當時ICE也向獲教堂庇護的無證移民罰款。

其中一個案例，一名無證移民一直在俄亥俄州哥倫布的一間教堂內避難，結果收到ICE罰款49萬7777元的通知書，這位無證移民的律師2019年將事件公開，全國譁然，最終逼使ICE撤銷罰款。

但當時的ICE發言人為罰款政策辯護，強調仍會把罰款作為執法手段。