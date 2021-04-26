我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

川普舊政無用 ICE不再對無證客開罰單

編譯盧炯燊／綜合25日電
移民及海關執法局(ICE)宣布不再實行川普總統時代，對未能遣返的無證移民處以罰款的做法。圖為中美洲無證移民從墨西哥偷渡到德州羅馬市。(Getty Images)
移民及海關執法局(ICE)宣布不再實行川普總統時代，對未能遣返的無證移民處以罰款的做法。圖為中美洲無證移民從墨西哥偷渡到德州羅馬市。(Getty Images)

移民及海關執法局(ICE)日前宣布，將不再實行川普總統時代對未能遣返的無證移民處以罰款的做法，認為這個政策無效用。

川普時代，無證移民苦不遵守移民法官的驅逐令，每天最高罰款799元，而不自願離開美國的，則罰款3000元，並會根據通貨膨脹作出調整。

但ICE表示，在確定這項政策「無用」之後，已決定廢除這兩個收取罰款的命令，並會取消已向無證移民發出的罰款通知。其實自拜登入主白宮的第一天，ICE從1月20日起不再發出罰款通知，這個公告正式確定政策的改變。

國土安全部長梅奧卡斯在聲明中指出，無跡象顯示，處以罰款能夠使非公民自願遵守離境令。他又說，當局可以執行移民法，而不必訴諸無效及不必要的懲罰措施。

2019年7月，川普政府向無證移民處以罰款的消息一出，立即引起全國關注，當時的ICE發言人強調，會採用各種方法，包括罰款，以執行美國移民法及維護法官所發出命令的完整性；更表示有權向過去20年來未遵守離境令的無證移民罰款。

拜登政府的ICE則說，最終證明對無證移民罰款是不成功的，因為實際收到的罰款，只是發出罰款傳票額的1%。

拜登就任總統即發出行政命令，徹底改變川普時代的移民政策，縮小對無證移民的執法範圍，將重點放在可能構成威脅或有犯罪背景的人身上。

ICE現在優先考慮對國家安全、邊境安全及公共安全構成威脅的無證移民，因非法居留被逮捕及遭驅逐出境的人數，也大幅減少。

川普時代的罰款政策受到維權組織的猛烈抨擊，因為當時ICE也向獲教堂庇護的無證移民罰款。

其中一個案例，一名無證移民一直在俄亥俄州哥倫布的一間教堂內避難，結果收到ICE罰款49萬7777元的通知書，這位無證移民的律師2019年將事件公開，全國譁然，最終逼使ICE撤銷罰款。

但當時的ICE發言人為罰款政策辯護，強調仍會把罰款作為執法手段。

移民 ICE 川普

上一則

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

下一則

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

延伸閱讀

談拜登移民政策 賀錦麗：非一夕解決 目標讓人民有希望

談拜登移民政策 賀錦麗：非一夕解決 目標讓人民有希望
拜登上任近百日 52%民眾滿意施政表現 65%肯定防疫

拜登上任近百日 52%民眾滿意施政表現 65%肯定防疫
拜登宣告亞美尼亞遭種族滅絕 紐時：土國「此舉」惹怒美

拜登宣告亞美尼亞遭種族滅絕 紐時：土國「此舉」惹怒美
拜登宣告亞美尼亞「種族滅絕」 美土關係恐惡化

拜登宣告亞美尼亞「種族滅絕」 美土關係恐惡化

熱門新聞

美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

2021-04-26 03:00
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
國會參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案。圖為參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)在新聞發布會上。(美聯社)

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

2021-04-22 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期