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「目標讓人民有希望」 賀錦麗：移民問題非一夕解決

記者顏伶如／綜合報導
受拜登總統指派負責處理移民問題的副總統賀錦麗25日受訪表示，移民問題不可能一夕之間解決，「如果真的那麼簡單，好幾年前就解決了」。(Getty Images)
受拜登總統指派負責處理移民問題的副總統賀錦麗25日受訪表示，移民問題不可能一夕之間解決，「如果真的那麼簡單，好幾年前就解決了」。(Getty Images)

副總統賀錦麗25日接受有線電視新聞網(CNN)談話節目「國情咨文」(State of the Union)訪問時說，拜登政府透過外交努力期盼獲致的移民政策最高目標，「就是讓人民覺得有希望」。賀錦麗5月7日將與墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)舉行視訊會議，6月將則將訪問瓜地馬拉、墨西哥。

「我們要給人一些希望，如果他們留下來，將會得到援助。」賀錦麗表示：「問題不可能一夕之間解決，這是很複雜的議題。如果真的那麼簡單，好幾年前早就解決了。」

美墨邊境湧入人數頻創紀錄的無證移民之後，賀錦麗奉命專責處理移民問題，擔任媒體喻為「邊境沙皇」(border czar)頭銜已有32天。不過，賀錦麗受訪時說，這項任務並不是拜登總統分配給她的，而是拜登要求她延續他在歐巴馬任內擔任副總統時的工作。

為了協助解決移民問題，賀錦麗說，聯邦政府架構底下的商務部、農業部都將推出政策。她也說，計畫與墨西哥、瓜地馬拉等國社區組織合作，改善當地生活環境，讓這些國家的公民願意留下家鄉。

談到負責移民工作的最大考驗，賀錦麗表示，最困難的部分在於川普政府結束後，如今美國應如何與中美洲國重修舊好。

賀錦麗說，已經出現某些進展，但問題不可能一夜之間就變好。她說，川普任內取消許多美國在中美洲地區持續多年的計畫，「基本上停滯不前」。她表示：「我對我們團隊清楚說明，我們的任務是以美國為優先目標，而非只是現任執政者的某項活動。」

賀錦麗訪問中美洲國家的計畫正在進行中。她說，迫不及待要前往當地訪問，但籌備工作必須考量疫情。

至於是否將前往美墨邊境巡視，她則表示，目前並沒有相關安排，因為邊境危機主要是由國土安全部長梅奧卡斯掌理。

受拜登總統(左)指派負責處理移民問題的副總統賀錦麗25日受訪表示，移民問題不可能...
受拜登總統(左)指派負責處理移民問題的副總統賀錦麗25日受訪表示，移民問題不可能一夕之間解決，「如果真的那麼簡單，好幾年前就解決了」。(美聯社)

賀錦麗 美墨邊境 移民

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