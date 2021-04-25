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白宮開會 拜登送議員巧克力餅套交情

編譯徐薏茹╱綜合24日電
本身曾是資深議員的拜登總統推動國事，建立「巧克力外交」，表示友好，希望法案推動順利。圖為23日到白宮開會的兩黨議員都收到拜登總統致贈的巧克力餅乾。(美聯社)
本身曾是資深議員的拜登總統推動國事，建立「巧克力外交」，表示友好，希望法案推動順利。圖為23日到白宮開會的兩黨議員都收到拜登總統致贈的巧克力餅乾。(美聯社)

總統剛上任時通常會邀請國會議員到白宮作客，一同討論國事以便將來順利推動法案，拜登也遵循此慣例，特別的是他還建立起「巧克力外交」，贈送巧克力餅乾給參與白宮會議的議員表示友好；至於兩黨合作是否因白宮會議更為順利，就看接下來的議案推動成效如何。

拜登上任至今邀清超過100位議員到白宮開會，民主黨與共和黨成員皆名列其中，而與前任總統不同的是，拜登曾任參議員多年，不僅熟識多位議員，對於國會的工作節奏也相當清楚。

在白宮與拜登開完會後，與會議員會收到包裝好的巧克力餅乾，上頭附有總統徽章，眾議員內古斯(Joe Neguse)說：「拜登總統總是將國會視為同等的政府部門來交流。」

但巧克力外交是否見效，則要看接下來兩黨是否攜手合作通過法案；上個月成功通過1.9兆元紓困案，接下來的議案將面臨更多挑戰，包含修改選舉法、槍枝管制、移民政策等，民主黨將需要共和黨的合作。

美聯社報導指出，民主黨參議員泰斯塔(Jon Tester)是早期拜訪白宮，與拜登討論新冠疫情援助議題的成員之一，他表示會議期間拜登大多都有在聆聽，但會議結束時的指示卻是：「讓這該死的東西通過。」

白宮曾經斷然拒絕10位共和黨參議員的疫情援助方案，共和黨參議員波特曼(Rob Portman)表示「這令人相當失望」；共和黨參議員楊恩(Todd Young)說白宮會議的氣氛「友善、融洽，有許多人在聆聽，有來回交流，但我們從來沒得到回應，這非常麻煩」；而白宮的邀請名單上也明顯缺乏共和黨高層領袖。

接下來的重點還有基礎建設法案，拜登將力求兩黨合作，積極推動該法案，白宮副新聞秘書貝茨(Andrew Bates)表示:「他(拜登)喜歡接待兩黨成員，並期待舉辦更多的兩黨會議以尋找共同點。」

在討論基礎建設案的會議中，拜登談到在美國投資的重要性，民主黨眾議員托雷斯(Norma Torres)說：「總統非常強調他希望與共和黨在基礎建設案上合作。」

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