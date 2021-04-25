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拜登跨部會工作組減碳創新工作 鎖定全國六大石化地區

編譯潘勛╱綜合24日電
拜登政府力推綠能新政，鎖定全美六大燃煤地區從倚賴石化，轉型到新能源，更全力輔導轉型就業。圖為拜登總統23日宣布綠能新政的減碳計畫。(美聯社)
拜登政府力推綠能新政，鎖定全美六大燃煤地區從倚賴石化，轉型到新能源，更全力輔導轉型就業。圖為拜登總統23日宣布綠能新政的減碳計畫。(美聯社)

拜登政府23日出台新能源報告指出，因政府計畫對抗氣候變遷，國家將減少使用煤炭等化石燃料，全國目前共有六大地區經濟極度仰賴化石燃料，聯邦政府將針對這些地區大舉投資，提供援助，以創造再生能源業就業機會。

美聯社報導，跨部會工作組指出，目前由各部會就找出379億元，可協助支援創造就業、鄉村基建、改造廢棄舊有礦區土地。

報告表示，拜登總統承諾，聯邦將帶頭，與煤、石油、天然氣及發電廠等社區合作，創造薪津不錯的工人就業機會，刺激經濟重振活力，矯治環境惡化，並支持能源業工作者。

煤礦區受氣候政策打擊最重；跨部會工作組試著立即專注於25個最依賴煤礦的地區，高掛榜首的便是阿帕拉契山區，還有阿拉斯加，以及西部各州如懷俄明、猶他州。報告指出，能源部即將推出7500萬元資金，供固碳貯碳科技業申請使用；另外還撥出1950萬元獎金，供開採關鍵礦物之用，以便用在研發電池、磁鐵及電動車輛組件。

報告另指出，現已有資金及補貼金可供擴大鄉村地區寬頻、升級受煤礦影響的水資源處理設施，另促進可創造就業的基建專案。

跨部會工作組另計畫派出政府高級高員，前往最重要的煤礦社區，舉辦一系列市政廳會議，地區包括伊利諾、新墨西哥、亞歷桑納、印第安納及德州等地區；報告指出，煤礦就業自1985年的17萬5000個，到2020年已減少到4萬個。

西維吉尼亞州共和黨高層已出聲反對拜登的氣候變遷施政；該州共和黨籍檢察長莫瑞西(Patrick Morrisey)23日指出，自己可能上法院提告，反對拜登矢言減少污染原的「轉型變化」，他認為不該為了2030年就匆匆屈就這種計畫。

共和黨西維吉尼亞州長賈斯提斯(Jim Justice)表示，他反對拜登打算加速減用煤炭，但他強調，西維州已多元化，州政發展良好，應該可以接受。

 其他人較支持拜登的構想；全國最大煤礦工會19日已表示，願接受總統計畫，不再做煤等其他化石燃料，換取「真正的能源轉型」，包括數以千計的再生能源工作，另斥資於研發科技，用煤時能更潔淨。

拜登政府力推綠能新政，鎖定全美六大燃煤地區從倚賴石化，轉型到再生新能源，更全力輔...
拜登政府力推綠能新政，鎖定全美六大燃煤地區從倚賴石化，轉型到再生新能源，更全力輔導創新與轉型就業。圖為在阿拉巴馬州的米勒火力發電廠，面臨關廠前途。(Getty Images)

拜登 西維吉尼亞州 就業

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