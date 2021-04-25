全國2.7億輛燃油車 2030溫室氣體排放減半難達標

根據拜登新能源方案，目前2億7900萬多輛以汽油為燃料的轎車，必須在不到十年之內以電動車替代，似乎不可能。(美聯社)

拜登 總統為美國 立下遠大目標，要在2030年將溫室氣體排放量減半，要達成目標，汽車 廢氣排放量必須大量降低；美國目前約有2億7900萬輛以汽油為燃料的轎車，必須在不到十年之內以電動車替代，彷彿是不可能的任務。

根據統計，通常汽車廠商每年在美國大約賣出1700萬輛汽車，就算消費者全面改買電動車，也要16年以上的時間，才能完成全面替換。

另外，美國汽車平均使用年限為12年，意味著未來幾年燃油汽車仍將是美國車輛的主流。

「波士頓顧問集團」(Boston Consulting Group)管理主任艾羅拉(Aakash Arora)說，美國不可能光靠新車銷售達到2030年溫室氣體排放量減半的目標，因為燃油車量數目實在太過龐大。

除非政府為消費者提供誘因，說服絕大多術美國民眾淘汰燃油轎車、卡車改買電動車，否則達到溫室氣體排放量減半目標的所需要的時間，將遠遠超過拜登的預期。統計顯示，美國在2020年賣出的新車，不到2%是百分之百電動車。

俄亥俄州立大學(Ohio State University)機械工程系教授艾特金森(Chris Atkinson)指出：「就算今天賣出的每輛新車都是電動車，一夜之間完全使用再生能源，我們也要花上至少10年的時間，才能做到溫室氣體排放量減半。」

美國經濟其他產業也要大幅減少溫室氣體排放，才能彌補燃油車淘汰緩慢的不足。

溫室氣體排放最主要單一污染來源是交通運輸，車輛、卡車、輪船及飛機都包括在內。美國2019年排放的660萬噸二氧化碳當中，29%來自交通運輸，其次為占有25%的發電廠。商業排放量有23%，住宅排放量約13%，農業排放量為10%。

發電廠的二氧化碳排放是可以最快降低的項目，目前也有頗佳表現。勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)統計，美國發電廠2020年二氧化碳排放比政府在2005年時估計的數據少了52%，原因在於如今民眾使用較多天然氣、太陽能以及風力發電，美國經濟也逐漸轉型，朝向追求能源效率。

拜登的首席白宮氣候變遷顧問吉娜．麥卡錫(Gina McCarthy)22日說，除了汽車之外，其他產業也要大量減少氣體排放量，才能達到拜登訂定的目標。她也為拜登政府並未為燃油車銷售設定截止期限也未為運輸產業達到零排放目標訂定時間表辯護。

麥卡錫說：「我們有很多辦法可以在不設立運輸產業目標的情況下，達到美國溫室氣體排放減半。」