應付全球氣候變遷 專家稱美仍缺通盤計畫

圖為拜登總統23日宣布綠能新政的減碳計畫，右為氣候變遷特使柯瑞。(美聯社)

學者指出，拜登 總統上任以來，雖快速且大力推出計畫，想因應全球氣候變遷，但建立全國恢復力的通盤計畫仍付諸闕如，目前全國氣候政策仍有大破洞，碰到氣候災變打擊時，國家依然沒能準備妥當。

「國會山莊報」日前報導，史丹福大學 教授費爾德(Chris Field)及「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)資深學者艾莉絲‧希爾(Alice Hill)撰文指出，拜登宣布不少措施，來減少有害溫室氣體排放、因應惡化中的旱災；但兩位學者指出，美國 迄今並無全國性質的調變計畫，拜登也還沒呼籲制定。

2020年，與天氣及氣候相關的大災難已達22起，每起造成的損失都超過10億元，創史上新高。

全國調變計畫最重要的成就，便是建立具體共同目標，讓國家有恢復力；提供架構，讓聯邦與各州、城市、部落、公司等通力合作，以減少天災危害為首要目標。目前基礎設施系統碰到極端天候已窘態百出；各地計畫中的運輸、通信、電力輸配、水資源及廢棄物管理基礎建設，都要有氣候恢復力，此外還得協調早期預警及災損因應。

其次，全國調變計畫就政治決策，應提升因應氣候的恢復力，規劃國民居住地區及生活方式。自2009年以來，三分之一以上的瀕海各州都在易受洪水地區加蓋住屋，碰到天候危機災損極大。全國恢復力框架應推動可靠、考量到全國的風險評估，充實土地利用規畫及土地開發。

全國恢復力計畫另應提供誘因，讓未來基建能抵禦天災；2020年「國家建築科學研究院」(National Institute of Building Sciences)發現，採用現代建築法則，每投資1元可節省11元。