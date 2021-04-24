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拜登國會演說 共和黨派「強將」迎戰

編譯潘勛／綜合23日電
拜登總統下周將赴國會發表演說，共和黨已擇定由非裔聯邦參議員史考特(前)出面，發表反駁演說。(路透)
拜登總統下周將赴國會發表演說，共和黨已擇定由非裔聯邦參議員史考特(前)出面，發表反駁演說。(路透)

拜登總統下周將赴國會，對參眾兩院聯席會議發表演說，向全國民眾說明施政最新進度，同時推銷本月提出的基礎建設案；共和黨已擇定由非裔聯邦參議員史考特(Tim Scott)出面，發表反駁演說；在安全及防疫考量下，現場僅容許約200人聆聽總統演說，也設下多項預防措施。

拜登預計28日赴國會演講，到場聽講的參、眾議員都不准邀請賓客，也未依年度國情咨文傳統，替第一夫人設包廂；預計白宮幕僚大多將由遠端聆聽這場演說。

全國仍與新冠疫情搏鬥之中，雖說接種新冠疫苗的人愈來愈多，拜登及國會領袖仍採安全措施，避免病毒散播，也向民眾釋出抗疫行動尚未結束的訊息。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日表示，尚無法確定第一夫人吉兒‧拜登是否到場聆聽總統演說；就算第一夫人前往，也不會邀賓客陪同。

拜登預計利用這次演講，擘畫他將推動的「美國家庭法案」，包括提注資到教育及照顧兒童；莎奇表示，總統演說另將呼籲警務改革，致力擴大健保。

國會山莊報(The Hill)報導，參院少數黨領袖麥康諾表示，共和黨選派史考特出面駁斥拜登演說，原因不僅在史考特為黨內最強戰將之一，還是共和黨唯一非裔聯邦參議員，充當共和黨門面。

國會山莊報指出，咸認為史考特有意角逐2024年總統大位；另外，就種族及刑事司法改革，史考特是共和黨主流喉舌，同時受到前總統川普支持者及共和黨中庸派歡迎。

選派史考特出馬迎擊拜登演說，也凸顯共和黨2020年輸掉白宮及國會兩院之後，用心想團結全黨，擴大黨的吸引力。

史考特聲明表示，獲共和黨挑選來擔當這次任務，深感榮幸，殷盼藉此機會能與「全國民眾誠實談話」；身為非裔，他證明美國是潛力深厚的應許之地，雖認為國家多條戰線都碰到嚴重挑戰，但他對國家深有信心。

拜登總統下周將赴國會發表演說，共和黨已擇定由非裔聯邦參議員史考特(前)出面，發表...
拜登總統下周將赴國會發表演說，共和黨已擇定由非裔聯邦參議員史考特(前)出面，發表反駁演說。(路透)

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