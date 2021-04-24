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3大原因 拜登推農業減碳 格外棘手

編譯林育正／綜合23日電
德州一位牧場主人，在牛群中抬頭聆聽六架風力發電機的運轉聲；過去的年代，這些原野上多半是牛群伴油井的風景。(Getty Images)
德州一位牧場主人，在牛群中抬頭聆聽六架風力發電機的運轉聲；過去的年代，這些原野上多半是牛群伴油井的風景。(Getty Images)

拜登總統22日宣布2030年前美國溫室氣體排放量必須大幅減低的目標，但白宮尚未對占10%碳排放量的農業提出具體目標；農人目前對氣候變遷的意識尚未不足，不了解逐漸極端化的氣候將對農業帶來極大衝擊，也有抗拒心理，因此可能影響拜登達成對抗氣候變遷的目標。

農業的碳排量主要來自肥料、牲畜以及糞肥；拜登政府指出，農業不僅是溫室氣體來源，藉樹林與農地吸收二氧化碳更是減碳關鍵；但政府避免透過太過嚴厲的環境政策，引起大多為保守派的農人和鄉村議員的反彈。

立場偏左的「農業與貿易政策基金會」(Institute for Agriculture and Trade Policy，IATC)等環保倡議者表示，白宮必須在兩端尋找解法。

目前拜登政府傾向提供資金補助，白宮的藍圖特別強調透過新科技與技術減少甲烷與一氧化二氮排放，將獲得額外資金。

農業部長維賽克(Tom Vilsack)說：「我們將重點加強氣候友善的農業技術，生質燃料的發展，碳的吸收與截存，以及更完善的森林管理與造林。」

IATC鄉村策略與氣候變遷主任利利斯頓(Ben Lilliston)表示：「要將農業當成碳吸儲庫，你很難提出具體政策。應該在減少肥料和大規模豬隻與乳製品的減碳方面，提出更具體的見解。」

不過針對減碳，農業與農業州議員抨擊政治人物倡導的的「無肉星期一」(Meatless Mondays)等，為環境保育減少肉食消耗的計畫。

維賽克指出，甲烷排放能以餵食添加物等創新技術解決，也有科技能吸收糞肥池的有毒氣體，轉化為能源來源。

儘管農人與牧場主占總人口的少數，但依舊是鄉村經濟與政治的必爭之地，尤其是畜牧與酪農業發達的愛阿華州、北卡羅來納州與威斯康辛州等搖擺州，因此讓拜登政府較為謹慎，避免喪失農業團體的支持。

拜登 減碳 氣候變遷

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