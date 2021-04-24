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「美國將進行投資」 拜登：抗暖化可增數百萬職缺

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統在氣候變遷峰會第二天議程中表示，解決氣候變遷的問題，可在全球創造數百萬個高薪工作機會。(美聯社)
拜登總統在氣候變遷峰會第二天議程中表示，解決氣候變遷的問題，可在全球創造數百萬個高薪工作機會。(美聯社)

拜登總統23日在白宮參與第二天的氣候變遷全球領導人峰會時表示，解決氣候變遷的問題，可在全球創造數百萬個高薪工作機會與研發部門，美國將進行投資，發展國內經濟，也會與包括印度、英國和俄羅斯在內的國家合作。

在今年11月聯合國氣候變遷大會登場前，美國22日邀請40位國家領導人，線上參與峰會，拜登宣布以2005年為基準，2030年之前溫室氣體減排50%到52%，為前總統歐巴馬承諾的兩倍。

拜登在第二天的議程上談氣候變遷帶來的經濟機遇；他說，這次峰會是通往11月大會的起點，美國將兌現承諾，讓所有國家走上安全、繁榮且可持續發展的道路。

拜登表示，解決氣候變化問題，在全球可創造數百萬個高薪工作機會與研發部門，例如電網現代化包含電力、傳輸與蓄電系統，電動汽車產業可提供製造與充電的工作機會，建築業也會因為節能住宅有所提升，太陽能電板與風力渦輪製造，以及大學和實驗室的研發等各種還沒想到的領域。

拜登說，這就是挑戰，隨著世界過渡到潔淨能源的未來，各國勞工都要面對的機遇。

拜登表示，當美國投資於應對氣候和基礎設施時，他想為每個人都創造機會，這就是他施政的核心，讓所有人都有公平基礎的經濟。

拜登表示，氣候變遷需要投資創新，且非單一科技能應對，前總統歐巴馬任內曾啟動促進潔淨能源的計畫，如今美國再次扮演領導角色，將與夥伴盟國合作，美國將與印度合作討論工業轉型電力、與英國推動無碳動力系統，與阿拉伯聯合大公國在農業領域推動創新。

拜登並說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨承諾與世界合作脫碳令人振奮，美國期待與俄羅斯攜手合作。

美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）說，拜登提出的基礎建設計畫，正以潔淨能源為基礎，長期下來讓美國經濟獲得更好立基的政策，「這不是要求任何人犧牲，這是一個機會。」

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）應邀發表談話，蓋茲表示，氣候變遷是一個相當複雜的議題，僅僅利用現今的技術是無法達成遠大的目標，也感謝拜登和柯瑞讓美國重新建立對抗氣候變遷的領頭羊角色。

聯合國氣候行動特使彭博（Michael Bloomberg）呼籲擴大投資時表示，「我們不能在沒有歷史性新投資的狀況下打敗氣候變遷，我們必須做得更多更快以降低碳排放。」

微軟共同創辦人比爾蓋茲在氣候變遷峰會表示，感謝拜登和柯瑞讓美國重建對抗氣候變遷的...
微軟共同創辦人比爾蓋茲在氣候變遷峰會表示，感謝拜登和柯瑞讓美國重建對抗氣候變遷的領頭羊角色。(美聯社)

拜登 美國 氣候變遷

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