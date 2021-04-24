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奧斯卡「彩排」 「無依之地」獨立精神獎狂掃4大獎

記者胡玉立／綜合報導
華裔導演趙婷執導的「無依之地（游牧人生)」奪下第36屆獨立精神獎的最佳影片；圖為劇照。(美聯社)
華裔導演趙婷執導的「無依之地（游牧人生)」奪下第36屆獨立精神獎的最佳影片；圖為劇照。(美聯社)

趕在25日第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮揭幕前，華裔導演趙婷執導的「無依之地」(Nomadland，另譯「游牧人生」)22日奪下第36屆獨立精神獎(Independent Spirit Awards)最佳影片、最佳導演等四大獎項，再度成為大贏家。

華裔導演趙婷執導電影「無依之地（游牧人生)」，在奧斯卡獎頒獎前夕奪得第36屆獨立...
華裔導演趙婷執導電影「無依之地（游牧人生)」，在奧斯卡獎頒獎前夕奪得第36屆獨立精神獎最佳影片、最佳導演等四大獎項。(路透)

紐時預測：趙婷摘最佳導演 「無依之地」奪最佳影片

紐約時報23日也大膽預測，「無依之地」將拿下奧斯卡獎最佳影片，趙婷將成為奧斯卡金像獎史上第二位獲得最佳導演的女性和第一位獲此殊榮的少數族裔女性。

獨立精神獎表揚傑出獨立製片電影，是奧斯卡頒獎典禮前最後一個揭曉的重要電影頒獎活動；隨著小品獨立製片愈來愈受奧斯卡獎青睞，獨立精神獎常被視為是奧斯卡獎「彩排」或「預告片」。今年入圍這兩項頒獎典禮的影片重疊性不小，獨立精神獎的得獎名單更加受到矚目。

「無依之地（游牧人生)」導演趙婷喜不自勝。(路透)
「無依之地（游牧人生)」導演趙婷喜不自勝。(路透)

趙婷的「無依之地」一直在穩步邁向奧斯卡獎，它在威尼斯影展首映即獲得金獅獎，也已先後拿下金球獎(Golden Globes)戲劇類最佳影片及最佳導演，美國導演工會獎(DGA)最佳導演獎，英國電影藝術學院(BAFTA)最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳攝影獎等等。

獨立精神獎將最佳影片和最佳導演等四大獎項頒給「無依之地」，被認為格外貼切。因為趙婷和該片女主角兼監製法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)，就是在三年前獨立精神獎頒獎典禮那天第一次見面，達成合作意向。

今年獨立精神獎的其他幾大獎項，也頒給了奧斯卡獎的提名人選。其中，奧斯卡金像獎入圍最佳女配角的南韓73歲女星尹汝貞(Yuh-Jung Youn)，以「夢想之地(Minari)」拿下獨立精神獎最佳女配角獎。紐約時報也預測，屆時會由尹汝貞拿下奧斯卡獎最佳女配角。

華裔導演趙婷感謝各界支持。(路透)
華裔導演趙婷感謝各界支持。(路透)

72歲的資深演員保羅·拉奇(Paul Raci)以電影「靜寂的鼓手」(Sound of Metal)贏得獨立精神獎最佳男配角獎； 「花漾女子」(Promising Young Woman)編劇兼導演埃默拉爾德芬內爾(Emerald Fennell)獲得最佳電影劇本獎。

獨立精神獎最佳男主角頒給了「靜寂的鼓手」的里茲阿邁德(Riz Ahmed)。最佳女主角則由「花漾女子」的凱莉墨里根(Carey Mulligan)奪下。

而根據紐約時報預測，今年的奧斯卡最佳男主角會是「藍調天后」(Ma Rainey's Black Bottom)的查維克博斯曼(Chadwick Boseman)，這是他生前的最後遺作；最佳女主角會是「藍調天后」的薇拉戴維絲(Viola Davis)。

奧斯卡獎 導演 紐約時報

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