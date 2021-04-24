奧斯卡頒獎收視走下坡 廣告大客戶照樣挺

第93屆奧斯卡獎訂25日在洛杉磯杜比劇院舉行。(路透)

自從新冠肺炎衝擊電影 業，現場表演也無法舉行，此後頒獎典禮也大受打擊；然而，頒獎夜晚的收視率早在疫情 前就開始下滑，連奧斯卡 也不例外；儘管收視低落，廣告業者仍對奧斯卡廣告趨之若鶩，第93屆奧斯卡在美國廣播公司(ABC)轉播的廣告庫存已售罄。

奧斯卡在本世紀多半能吸引3500萬至4500萬名觀眾，收視率僅次於超級盃(Super Bowl)；但早在去年宣布新冠疫情大流行之前，美國廣播公司(ABC)無主持人的奧斯卡電視轉播就已出現歷來最少觀眾，僅有2360萬人，比前一年大減20%。

在新冠疫情期間，金球獎的收視率驟跌至690萬人，跟前一年相比崩跌64%，跟2008年慘淡收視不相上下；2008年編劇大罷工，國家廣播公司(NBC)被迫開記者會來宣布得獎名單。根據尼爾森(Nielsen)公司，去年在實施居家避疫令之前，奧斯卡節目僅有1840萬名觀眾。

今年3月，葛萊美製片人得以躲掉其他頒獎典禮採視訊軟體Zoom來頒獎的怪異感，雖邀請部分影劇界大咖上台表演，但對收視率也無濟於事。根據根據尼爾森，哥倫比亞廣播公司(CBS)轉播吸引920萬名觀眾，這還包括串流與電視觀眾，創下歷來最少觀眾紀錄，也比2020年收視大減50%。

奧斯卡基於疫情限制和安全考量而延後，奧斯卡在歷史上僅延宕三次，但從未事前那麼早就宣布延期；奧斯卡主辦方去年6月就宣布將奧斯卡延後至4月25日，有別於往年2月或3月初的日期。

觀眾必須自己在小螢幕上看被提名電影，還要追蹤何時可在那些平台的串流或隨選服務看到電影，這讓部分民眾感到混亂。

觀眾的現實生活變得更辛苦，但頒獎典禮卻比往年帶來更少的逃避現實感和光彩炫麗感，許多畫面為預錄表演，或是被提名人的Zoom畫面。

奧斯卡收視低，而且還要配合防疫，但是廣告業者仍大舉投放廣告；電信業者威瑞森(Verizon)和旅遊網站Expedia25日將大肆投放廣告，凱迪拉克也將參與廣告戰場，大打旗下首款電動車。

Google、勞力士、Airbnb、蘋果、寶僑、Panera麵包餐廳等業者也趁奧斯卡期間打廣告；根據市場研究顧問機構Kantar Media，2020年奧斯卡30秒廣告平均成本為215萬元，比前一年高9%。