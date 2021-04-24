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創眾多「首度」 今年奧斯卡…對亞裔「意義非凡」

編譯潘勛／綜合23日電
韓裔影星史蒂芬‧連以電影「夢想之地（Minari）」入圍奧斯卡最佳男主角；圖為該片劇照。(美聯社)
韓裔影星史蒂芬‧連以電影「夢想之地（Minari）」入圍奧斯卡最佳男主角；圖為該片劇照。(美聯社)

奧斯卡金像獎舉辦已有93年歷史，很難想像還有多少「首度」會發生，但2021年大不相同，很多亞裔演員導演入圍最佳獎項，專家認為這在新冠疫情爆發、亞裔被歧視一整年後，意義非凡，但是否代表美國電影學院此後便揚棄種族心態猶待觀察。

南韓73歲女星尹汝貞，以電影「夢想之地（Minari）」拿下獨立精神獎最佳女配角...
南韓73歲女星尹汝貞，以電影「夢想之地（Minari）」拿下獨立精神獎最佳女配角獎。(路透)

美聯社報導，韓裔男星史蒂芬‧連(Steven Yeun)以電影「夢想之地」(Minari)中的精湛演技，成為首獲最佳男主角獎提名的亞裔；「靜寂的鼓手」(Sound of Metal)男主角阿邁德(Riz Ahmed)是首位入圍奧斯卡最佳男主角獎的穆斯林；兩位有亞裔血統的男星入圍最佳男主角獎是第一個首度；女星尹汝貞也因「夢想之地」成為第一位入圍演技類獎的韓裔女性。

電影「靜寂的鼓手」(Sound of Metal)男主角阿邁德(Riz Ahme...
電影「靜寂的鼓手」(Sound of Metal)男主角阿邁德(Riz Ahmed)，是首位入圍奧斯卡最佳男主角獎的穆斯林。(路透)

此外，華裔導演趙婷因執導「無依之地」成為首位入圍最佳導演的亞裔女性；韓裔導演李艾薩克鍾(Lee Isaac Chung)也因「夢想之地」入圍最佳導演獎，同時有兩位亞裔導演獲得提名，又創下一個「首度」。

這些「首度」凸顯美國電影學院就族裔領域已有進步，但還有更進一步空間，就2020年新冠疫情爆發，亞裔遭歧視鎖定一整年而言，更是如此。

作家王嵐芝(Nancy Wang Yuen)表示，今年這麼多亞裔演藝人員獲奧斯卡提名令人振奮；演員因飾演的角色而獲肯定，沒被刻意貶低，未落入刻板形象，也獲得足夠尊重。

亞裔演員打進奧斯卡演技類獎項並不常見，唯一一位因演技獲獎的亞裔女性，是梅木美代志(Miyoshi Umeki)在1958年因「櫻花戀」(Sayonara)獲最佳女配角獎；而吳漢潤(Haing Ngor)1985年在「殺戮戰場」(The Killing Fields)飾演柬埔寨記者而獲最佳男配角獎。

而且，自印裔男星班金斯利(Ben Kingsley)1982年因電影「甘地」、1957年俄裔尤伯連納(Yul Brynner)在「國王與我」(The King and I)獲最佳男主角獎之後，再無他人在主演獎項獲獎。

王嵐芝指出，以往亞裔在美國乃至整個西方文化體系，往往遭忽視或僅為點綴，今年這麼多亞裔入圍演技類獎項，究竟是觸底反彈、偶發的一年，還是代表奧斯卡開始真有變化，猶待觀察。

亞裔演員 入圍 導演

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