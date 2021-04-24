疫情下的奧斯卡有什麼看頭？且看華爾街日報怎麼說

第93屆奧斯卡獎將於本周日(25日)在洛杉磯舉行，圖為主辦方公布的頒獎典禮效果圖。(路透)

過去這一年因疫情造成的「電影院 黑暗期」、有望角逐獎項大片紛紛取消上映、頒獎典禮透過Zoom製作大多只看到半個人身、觀眾受疫情困擾對頒獎漠不關心，乃至最近的艾美獎、金球獎和葛萊美獎電視收視率都是史上最低，在在都讓人懷疑，4月25日在美國廣播公司(ABC)直播的第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，究竟還有什麼看頭？

華爾街日報為所有抱持懷疑論調的人分析釋疑指出，今年的奧斯卡頒奬典禮，可能會是一個重要轉折點。

奧斯卡頒獎典禮共同製作人、「全境擴散」(Contagion)電影導演 史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)則說：「我們想試著創造出一種電影美學的體驗，而不是電視節目。」史蒂芬索德柏與傑西·柯林斯(Jesse Collins)和史黛西·謝爾(Stacey Sher)共同製作本屆奧斯卡獎 電視轉播。

疫情期間幾乎沒有電影上映，奧斯卡獎頒給誰呢？

奧斯卡獎主辦單位美國電影藝術與科學學院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS)表示，今年有366部電影長片符合角逐資格，是1970年以來最高數字。為確保有足夠的影片競逐奧斯卡獎，AMPAS將合格入選時間延長兩個月，並允許在數位串流平台首映的電影參加比賽。這對過去很難在電影院上映的紀錄片參加角逐，特別有幫助；今年就創紀錄地有238部紀錄片符合入選資格，占所有影片的65％。

究竟有多少人真的看過這些電影？

角逐金像獎頂級類別的影片雖在戲院上映，但直到最近才開始有較多觀眾去劇院看電影。入圍的最佳影片中，票房收入最高的是「花漾女子」(Promising Young Woman)，該片在12月發行後，美國票房收入為630萬元。

由於越來越多人是在家看電影，幾乎無法估算這些影片的觸及觀眾。八部入圍最佳影片中，有五部是在串流媒體平台播出，另外三部加入電視點播服務，都難以取得觀眾統計數據。

其中，唯一出現在尼爾森收視調查每周最受觀迎影片排行榜的電影，是華裔導演趙婷的「無依之地」(Nomadland，又譯「游牧人生」)。它被看好奪下今年奧斯卡金像獎最佳影片，此片已拿下金球獎最佳影片和最佳導演、美國導演工會獎(DGA)最佳導演獎等。

會不會有很多獎項是透過Zoom來頒發？

答案是，不會。奧斯卡金像獎製作單位對於之前艾美獎、金球奬等頒獎典禮的雜亂無章和技術障礙，深以為鑑。為了更佳控制頒獎典禮包括外在表現和聲音的整體呈現，製作單位特別選在洛杉磯的杜比劇院和聯合車站等核心位置製播。