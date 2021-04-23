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好冤…肯州男蹲冤獄14個月 還遭索4000元「住宿費」

編譯林梅婕／綜合22日電
肯州的克拉克郡拘留中心寄給無辜的拘留人逾4000元帳單，引起爭議。(截自谷歌地圖)
肯州的克拉克郡拘留中心寄給無辜的拘留人逾4000元帳單，引起爭議。(截自谷歌地圖)

肯塔基州男子瓊斯(David Allen Jones)因被誤指觸犯兒童色情保護法而冤獄14個月，雖然事後洗刷冤屈卻收到監獄帳單，要求他支付高達4008元的住宿費，讓他憤而告上法庭。

瓊斯於2013年10月被懷疑進行兒童色情相關活動，警方經過搜查後發現他的電腦曾有下載兒童色情影片的紀錄，因此將他逮捕，當時保釋金為1萬5000元；但瓊斯無法支付保釋金，一直被關到開庭。

2014年12月，檢方調查證實瓊斯的電腦可能遭駭，沒有證據顯示瓊斯與兒童色情活動有任何關連，因此將他釋放。

勒星頓先驅導報(Lexington Herald-Leader)報導，瓊斯被囚的克拉克郡拘留中心(Clark County Detention Center)之後寄給瓊斯超過4000元的帳單，包含每日10元的住宿費、五元的清潔費和三元的衛生用品費用等，讓瓊斯一氣之下興訟。

報導指出，瓊斯從他的公寓被警方搜查時就不斷聲明自己無辜，也在調查初期就放棄他的律師權；但郡政府仍引用肯州2000年通過的法律，堅稱未起訴的囚犯仍須負擔住宿期間的開銷。

瓊斯的法律團隊表示：「這冒犯了美國的基本價值，任何一位公民在被證明有罪前都是無辜的，除非能證明他們的犯行，否則政府不能懲罰人民。」

瓊斯說，這起事件嚴重傷害他的名譽，導致他在求職、日常生活或人際關係上都頻頻遇到挫折。

「我的名譽已經被中傷，」瓊斯說：「有許多我認識多年的朋友不願再和我有任何往來，因為他們相信我真的犯了罪。」

帳單 美國 監獄

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