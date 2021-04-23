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面試前遺失珍貴萬元長笛 樂手9年後失而復得

記者胡玉立／綜合報導
波士頓長笛樂手海蒂·比恩珍貴的長笛九年後「失而復得」。(截自Virtuosity樂器行臉書)
波士頓長笛樂手海蒂·比恩珍貴的長笛九年後「失而復得」。(截自Virtuosity樂器行臉書)

2012年的一個午夜，波士頓長笛樂手海蒂·比恩(Heidi Bean)將自己最珍貴的長笛樂器遺忘在計程車裡，時年27歲的她，立即連繫計程車公司，甚至還報了警、找了新聞媒體，最後仍沒能找回那支價值1萬元的長笛，樂手生涯也因此大受影響；但命運之神在冥冥中眷顧著海蒂，九年後，她心愛的長笛「失而復得」。

海蒂回憶起那一晚，她原本將於次日首度參與新英格蘭愛樂樂團( New England Philharmonic)排練；海蒂演奏長笛，並應徵樂團長笛手好幾年，當時終於有長笛演奏位子出缺，海蒂被找去試練。

海蒂的長笛是Brannen Brothers長笛製造廠銀製千禧(Millennium)長笛，海蒂在高中時代買下後，花了幾年全職工作才真正擁有了它；但陰錯陽差，她把最珍貴的樂器遺忘在計程車內，而且次日就有關鍵性的排練。

海蒂說，她一下車就明白自己疏失，但聯繫出租車公司，員工說他們找不到司機，也沒聽說有樂器遺失。

後來，海蒂向朋友借長笛去樂團排練，但借來的長笛明顯比不上自己的長笛；樂團聽了覺得不滿意，她也深感抱歉，勉強完成排練後，樂團沒有再找她回去。

九年後，有了意想不到的結局。36歲海蒂3月突然接獲Brannen Brothers來電，說波士頓一家樂器行和他們聯繫，一名男子最近拿了序號和海蒂長笛完全相同的長笛去鑑價。海蒂說，她聽了「差點暈倒」。

波士頓Virtuosity樂器行負責鑑價的沃爾伯格(Brett Walberg)表示，要求為長笛鑑價的人一看就知道不會吹長笛，而那把長笛是專業演奏等級，一般業餘愛好者通常不會使用。

沃爾伯格依店內規定，為樂器拍照、記下序號，留下客戶姓名和聯繫資料，然後向長笛製造商提供了相關資訊；長笛製造商追蹤樂器原始銷售單，最後找到海蒂，告訴她遺失九年的長笛有下落了；海蒂19日終於和長笛團圓。

波士頓警方後來拜訪了這位客人，客人推說是從不知名人士那裡買到長笛，將長笛交給警方；警方後來證實這名客人就是當時載送海蒂的計程車司機，他面臨收受贓物的指控。

目前在音樂俱樂部擔任音樂總監和樂手的海蒂說，她不確定自己是否想看到這名司機被起訴；她說：「我不是那種想要報仇的人，但他的確把我弄得一團糟，讓我的人生受到很大的影響。」

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