接種2周內去世 嬌生疫苗致血栓 又傳1死1送醫

德州和俄州分別傳出婦女接種嬌生疫苗後發生腦血栓，一送急救一已死亡，死因正在調查中。(美聯社)

德州公衛當局22日表示，州內一名婦女接種嬌生 新冠疫苗 後發生腦血栓，已送醫急救，甚症狀與六名早先接種該款疫苗而致腦血栓發作者一致；與此同時，俄勒岡州 公衛官員也表示，聯邦衛生當局正在調查一名50多歲女性接種嬌生疫苗兩星期內喪生的原因，該女性出現腦血栓及血小板值過低的症狀。

德州公衛官員表示，聯邦疾病防治中心(CDC)及食品暨藥物管理局(FDA)都認為，該女性接種完嬌生新冠疫苗，發生罕見的腦血栓，「其症狀顯然與另幾件已通報的案例相符。」因為保護病人隱私權，此外並未公布其他細節。

因為憂心發生腦血栓副作用，聯邦及各州衛生當局已暫停使用嬌生新冠疫苗，目前正在調查六起異乎尋常的接種疫苗而致腦血栓案例，其中一名女性不幸去世；全美已有680多萬人接種該款單劑式疫苗。

另外，俄勒岡州衛生官員22日也表示，州內一名50多歲女性接種過嬌生疫苗後，兩周內發生罕見的腦血栓及血小板過低現象，不幸去世，聯邦官方正在調查其死因。

俄勒岡州衛生廳表示，CDC展開調查兩天後，該廳才得悉此事；這名死亡的婦女接種嬌生疫苗的時間，是在CDC勒令停用該款疫苗之前。

俄勒岡州衛生廳高級顧問沙里夫(Shimi Sharief)表示，州內這名婦女發生的副作用症狀，與其他案例一致，都是頭痛劇烈、腹痛、雙腿痠痛、呼吸急促。

衛生廳官員拒絕透露這名女性接種疫苗日期、接種地點等進一步的細節。