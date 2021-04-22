富人搶買 疫情爆發後「百萬房價」成交數增

伊利諾州一棟房屋門前掛著已售出的招牌；全美價達百萬的房屋成交數，2月達1.7萬戶，比去年同期增加81%。(美聯社)

新冠疫情 在美國 爆發以來，富人手頭現金寬裕，在家工作機會增加，趁房貸利率低，購買較大面積和百萬元以上的房屋，讓市場出現供不應求之勢。

以2月統計來看，房價超過百萬的成交數達1萬7216戶，比去年同期9635戶增加81%；而10萬以下的房屋成交數從3萬零382戶下跌26%到2萬2569戶。

全國房地產 商協會(National Association of Realtors)說，中西部百萬元以上房屋成交量比去年增加一倍，東北部增加98%，南部也增加94%。

至於25萬元以下的房屋，因為待售數量不多，在失業潮影響下，成交數量不增反跌。

協會經濟學家勞倫斯‧尹(Lawrence Yun)說，有錢人紛紛搶買高價屋，主要是因為他們需要多些房間當辦公室和運動房，配合新冠病疫情期間在家上班的趨勢，「空間大當然意謂價位也高。」

他說，房貸利率低(目前為3.04%)也是百萬豪宅熱銷的促因。

西雅圖房仲公司Redfin說，過去各類價碼的房屋銷售量增減尚稱整齊，疫情造成的經濟不平等益發明顯後，各「級」價屋的銷售趨勢也出現分岐。

2021年頭三個月，高價位房屋銷售量增加42%，遠超過其他價位房屋的成交量，例如，中高價位房屋銷售量僅增加7%，中價位增加5.9%。

Redfin的首席經濟學家費爾魏哲(Daryl Fairweather)說，從股市賺了錢的人獨青睞房地產，因為他們在家的時間多，花在上餐廳、度假的錢比以前少。

今年第一季，百萬豪宅上市期間平均61天即成交，比去年同期少了38天，和更高價位豪宅比也少了26天；跟中價位比少18天；比中上價位房屋少14天。

費爾魏哲說，中上價位房屋上市少，主要因為屋主惜售，「怕賣掉後，買不回來」；此外，疫情期間的房貸寬限也是原因。

她說，「手頭緊的人，寬限措施延展了付房貸的期限，也就不一定得賣房子。這是上市數量不多的原因。」

房貸業者房地美(Freddie Mac)最新發布的報告說，去年底，美國房市短缺額增為380萬戶，供不應求明顯。