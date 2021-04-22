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美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

編譯柯立偉／綜合21日電
搬到德州奧斯汀，正流行；兩個孩子正在新家裡遊戲；奧斯汀房價中位數已比疫情前上漲了26%。(路透)
搬到德州奧斯汀，正流行；兩個孩子正在新家裡遊戲；奧斯汀房價中位數已比疫情前上漲了26%。(路透)

疫情衝擊，愈來愈多人習慣在家遠距工作的模式，使人們可以搬到更遠的地方，讓許多城市的房市買賣漸漸回溫；根據全國房地產經紀人協會(NAR)調查，2020年底時，全國平均房價已比前一年高15%，而大都會高達88%的地區，房價呈兩位數以上的成長；特別是過去較不起眼的「二線城市」成長幅度更大。

以德州奧斯汀(Austin)為例，由於蘋果和特斯拉在此設廠，奧斯汀房價中位數比起疫情前已上漲了26%，平均每天就有150人搬進這個城市；當地地產商雪帕德(Justin Sheppard)說：「有些人是來工作，但也有很多人是因為可以遠距工作，才選擇從沿海都會區搬到這裡。」

經濟學家及房市專家認為，全國幾個遷入率高的地區都有一些共同特徵：這些地區的房價比大都會地區親民，因此會吸引沿海可以遠距工作的居民遷入；這些城市規模較小，生活步調不比沿海都會緊湊，很適合都市人。

幾個房市表現不錯的城市，包含愛達荷州波夕(Boise)、密西根州底特律(Detroit)、賓州匹茲堡(Pittsburgh)等；地產專家格林(Chris Glynn)預測，2021年最有潛力的地方還包含丹佛(Denver)、鳳凰城(Phoenix)、納許維爾(Nashville)、坦帕(Tampa)等地。

「這些地方除了房價更便宜以外，都位在陽光帶上，一年中有9到12個月的時間適合戶外活動。」格林說。

不過，現在的房地產交易生態跟過去有很大的不同。過去主要是「買方市場」，原屋主為了把房產賣掉，會盡可能配合買方的要求；但在疫情期間，如果沒有緊急狀況，多數人不願意冒著染疫的危險搬家，因此房地產成為了「賣方市場」。

例如從舊金山搬到奧斯汀的范恩夫婦，為了買下心儀的房子，與原屋主約定取得所有權後，仍允許原屋主無償居住一段時間。

搬到德州奧斯汀，正流行；兩個孩子正在新家裡遊戲；奧斯汀房價中位數已比疫情前上漲了...
搬到德州奧斯汀，正流行；兩個孩子正在新家裡遊戲；奧斯汀房價中位數已比疫情前上漲了26%。(路透)

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