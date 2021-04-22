疫情下建材價格飆新高 美國新屋成本跟著漲

加州西米谷地區正在興建新屋，建材價格飆漲至歷史新高。(美聯社)

建材價格飆漲至歷史新高，導致美國 新成屋造價成本益發高昂；但疫情 下，購屋置產需求也飆升；儘管建材公司不斷提高價格，卻還是供不應求，甚至有建材集團已宣布今年已接單額滿。

木材，是除了土地和人力之外的第三大造屋成本，如今木材價格已漲到往年同期兩倍以上；遊說團體「全美房屋建築商協會」（National Association of Home Builders）說，木材價格上漲使獨戶房屋平均建造成本至少增加2萬4000元，每套公寓成本增加9000元。該組織表示，「當前價格對房屋建築商和承包商來說，是難以承受的財務負擔。」

但與此同時，當前正逢史上較低的貸款利率、聯邦政府發放疫情紓困金 ，不少膽子大的投資人為追求利潤置產出租，進一步推高建造新屋需求。

美國建房出租公司（American Homes 4 Rent）去年蓋了1600多戶租屋，今年計畫再建造2000戶房屋出租；該公司表示，每棟房屋木材花費以前只要1萬元，現在約2萬元至2萬5000元之間。

紓困支票匯進個人銀行帳戶後，愈來愈多人傾向買房並開始修繕計畫，但供應鍵還是趕不上需求。

在美加兩國西部經營分銷建材的CanWel建材集團（CanWel Building Materials Group）拿到的耐腐木材訂單，足以在2021年全年保持木材處理設施運轉滿載；公司執行長杜門就告訴投資人，「我們賣光光了，今年不能再接單了，已生產的產品也全都售出。」

據加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）數據，建築商1月各類型房屋價格上漲近四分之三，去年12月各類型房屋漲價達54％。

不過也有建商發現，客戶下單還是有其極限。北卡羅來納州迪克森住所（Homes by Dickerson）執行長切森（Brant Chesson）表示，他2月提高價格以支付更高木材費用之後，一天內失去了六個客戶。他說，「儘管銷售狀況還是很不錯，但我們每天也在流失客戶。」