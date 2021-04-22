氣候峰會今登場 中國減碳受關注

氣候變遷領袖峰會22日舉行，希望號召全球展開行動緩和地球升溫造成的極端氣候災難。圖為格陵蘭一處峽灣的浮冰，過去幾年北極區升溫，海冰消融狀況愈來愈嚴重。(路透)

拜登 總統22日召開氣候變遷全球領導人視訊峰會，這是拜登上任後，首度與中國 國家主席習近平、俄羅斯總統普亭在多邊對話同框；拜登將率先提出溫室氣體減排目標，溫室氣體排放占比全球第一的中國如何回應，備受關注。

美氣候變遷總統特使柯瑞 （John Kerry）21日接受華盛頓郵報專欄作家卡佩哈特（Jonathan Capehart）訪問表示，「我們與中國在好些議題上存在分歧，氣候該被另眼相待。」

柯瑞14日在中國上海與中方氣候變化事務特使解振華會談，根據雙方事後發表的聯合聲明，美中承諾相互合作，並與其他國家共同因應氣候變遷危機，包括強化各自行動，並在包括聯合國氣候變遷綱要公約與巴黎協定等多邊協議合作。

柯瑞表示，中國在聲明中使用「氣候危機」的字眼，顯示對他們來說很緊急，「他們同意在2020年到2030年之間必須採取行動」；習近平預計將會發表聲明，說明中國將如何應對這些擊破挑戰，

根據國務院公布的峰會議程，拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）將一起參與開幕式，首個登場的議程就是「全球暖化控制在攝氏1.5度之內」，各國領導人將分別闡述挑戰、努力與目標。

此外，教宗方濟各、力倡應對氣候變遷的微軟創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）也將與會發表演說。

華爾街日報報導，柯瑞等政府官員在21日下午向參院民主黨議員簡報氣候政策目標。

美國政府並未說明拜登即將宣布的減排目標，不過多家媒體報導均指，拜登將在會中宣布「2030年之前溫室氣體減排至少50%」；華爾街日報報導，美國去年的減排量為21%，這與去年爆發疫情大流行有關，今年的排放量可能隨著經濟復甦而增加。

除了美國自己國內目標，華爾街日報分析，拜登還得面臨其他國家的求援、國內共和黨議員的反對，以及如何確保中國願在減排上加倍努力。

被問到中國是否會確實落實減排目標，柯瑞表示，「我們還不知道，這顯然是個測試。」

這場領袖峰會將在22日與23日舉行，除了各國領導人分別提出做法和目標外，還將就金融、國家安全與經濟契機等分組討論。