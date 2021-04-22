對中鷹派 瑞特納獲提名國防部印太助理部長

國防部部長特別助理、中國事務首席顧問瑞特納，21日獲拜登總統提名為國防部印太事務助理部長。(取材自推特)

拜登 總統21日提名國防部 部長特別助理、中國 事務首席顧問瑞特納(Ely Ratner)為國防部印太事務助理部長。瑞特納為拜登長期外交顧問，嫻熟亞洲地區安全事務，被多數美國媒體形容為「對中鷹派」。

白宮21日發布人事任命，瑞特納被提名為印太事務助理部長；白宮表示，瑞特納2015年到2017年擔任時任副總統拜登的副國家安全顧問；2011年到2012年任職於國務院東亞局中蒙事務辦公室；更早之前，拜登擔任參議員時，即曾與瑞特納共事。

拜登擔任總統後，瑞特納以部長特別助理身分，進入國防部工作，輔佐缺乏印太防務經驗的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)。

拜登上任後，於2月10日首訪五角大廈，宣布國防部成立新的「中國任務小組」；由瑞特納負責，在4個月內提出對中國政策的建議。

國防部當時表示，中國任務小組的工作將全面檢視包含戰略、作戰概念、科技、部隊結構、部署和管理，以及情報；還會檢視美國盟友及夥伴的對中關係，以及國防部與中國的關係。

國防部還未公布對中政策建議，拜登就提名瑞特納出任印太事務助理部長，這項人事案須經由聯邦參院同意後生效。

此外，參院21日無異議通過美軍印太司令部司令阿基里諾(John Aquilino)的人事案，接掌現任司令戴維森(Philip Davidson)之職。

戴維森上月初在參院軍事委員會作證時說，台灣是中共野心企圖之一，六年內恐面臨顯著威脅；阿基里諾上月底在軍事委員會的任命聽證會表示，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫。」