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全球單周增520萬確診 美死亡率降 逾半成人已打疫苗

編譯郭宣含／綜合20日電
美國境內確診案例仍在增加，多數為變種疫毒，集中在田納西州與密西根州。圖為田州國民兵正在協助州民接種疫苗。(美聯社)
美國境內確診案例仍在增加，多數為變種疫毒，集中在田納西州與密西根州。圖為田州國民兵正在協助州民接種疫苗。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)警告，全球新冠肺炎新增病歿人數連五周增加，新增確診也連八周攀升，過去一周新增確診更是超過520萬例，寫下疫情以來單周新高；而全美過去一周平均單日新增病歿人數下降，逾半成人已接種一劑疫苗，但英國變種病毒持續發威，成為田納西、密西根州的疫情主因之一。

世衛祕書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)19日表示，全球花九個月累積到100萬人病歿，再花四個月達到200萬人，接著用三個月寫下300萬人病歿；「龐大數字可能讓人麻木，但每一名病歿者都是家庭、社區和國家的悲劇。」

隨著更多高風險老年人完成疫苗接種，以及部份經濟體開放，譚德塞表示如今病毒擴散，年輕人可能首當其衝，25至59歲確診和住院病患以驚人速度攀升，背後原因可能是高傳染力的新冠變種病毒傳播，以及年輕人有更多社交活動。

根據約翰霍普金斯大學20日數據，全球新冠肺炎確診1億4259萬6145例，死亡304萬351人；美國確診3178萬9209例，死亡56萬8439人。

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，美國逾1億3326萬人(總人口40.1%)已接種至少一劑疫苗，其中18歲以上成人接種率逾半(51.1%)；逾8622萬人已接種完畢(總人口26%)。

英變種病毒 田州、密州疫情主因

根據紐約時報統計，美國19日新增至少483人病歿和新增確診7萬355人；過去一周平均單日新增確診6萬7175例，比過去兩周單日平均增加4%。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，美國病歿人數本周已連六日成長。

根據DataUSA統計，全美至少17州過去兩周新增確診病例攀升；許多疫情升溫的地方恰好是一年前首批出現的疫情熱點區；過去一周截至19日，約75%新增確診案例來自密西根、佛羅里達、紐約、新澤西和賓州。

目前田納西、密西根和明尼蘇達州最多的新冠病毒株為英國變種病毒，在田州比例(61%)居全國之冠，其次為密州(58%)；在完全重新開放的德州中，也有42%的新增確診者因英國變種病毒而染疫。

德州農工大學研究人員發現新型變種病毒BV-1，並稱該病毒株與英國新冠病毒有關；目前僅在一名輕微症狀的確診病患身上發現該病毒株，研究人員擔心BV-1對抗體具抗性。

變種病毒 疫情 美國

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