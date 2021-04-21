2/3未接種者依舊抗拒疫苗 美「群體免疫」仍可達標

美國境內確診案例仍在增加，多數為變種疫毒，集中在田納西州與密西根州。圖為密州一位工人正在接種疫苗。(美聯社)

Axios新聞網站與市場研究調查機構「艾普索斯」(Ipsos)公布最新民調顯示，迄今尚未接種新冠疫苗 的全美民眾中，絕大多數都仍說不太可能去打疫苗；從調查結果可以看出，全國疫苗推廣行動可能在近期之內達到極限，集體免疫目標仍可達成。

這份調查顯示，在還沒打疫苗的全美成年人當中，受訪時回答「完全不可能」、「不太可能」接種新冠疫苗者，加起來高達三分之二。相同調查顯示，抗拒打疫苗的比率，過去一個多月以來始終維持穩定。

尚未打疫苗的成年民眾裡，僅14%受訪者說可能會去接種疫苗。這項調查是在4月16日至19日之間進行，抽樣選出來自全美各地的1033名成年人進行問卷調查。

整體而言，所有受訪民眾裡，56%表示已經至少接種一劑疫苗，還沒打過疫苗的則有44%。

研究人員指出，如果數據並未出現重大變化，全美成年民眾之間施打新冠疫苗的比率，可望達到70%。

新冠疫情 爆發初期，公共衛生專家便說，整體人口若有70%對新冠病毒產生抵抗力，就能達到群體免疫(herd immunity)目標。不過，隨著傳染力更強的變種病毒 出現，變種病毒確診案例不斷增加，公共衛生專家先前訂定的群體免疫目標是否仍然有效，目前仍無法確知。

美國出現疫情一年多，如今許多專家已經不再將某個數字訂為群體免疫目標的絕對標準。全國過敏和傳染病研究所、拜登總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)則是不再提及群體免疫。

佛奇上周在白宮簡報會上說：「與其執著於某個難以捉摸的數字，我們應該盡可能鼓勵更多人趕快打疫苗。」