我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

無須處方 新冠快篩試劑超市開賣 15分鐘知結果

2/3未接種者依舊抗拒疫苗 美「群體免疫」仍可達標

記者顏伶如／綜合報導
美國境內確診案例仍在增加，多數為變種疫毒，集中在田納西州與密西根州。圖為密州一位工人正在接種疫苗。(美聯社)
美國境內確診案例仍在增加，多數為變種疫毒，集中在田納西州與密西根州。圖為密州一位工人正在接種疫苗。(美聯社)

Axios新聞網站與市場研究調查機構「艾普索斯」(Ipsos)公布最新民調顯示，迄今尚未接種新冠疫苗的全美民眾中，絕大多數都仍說不太可能去打疫苗；從調查結果可以看出，全國疫苗推廣行動可能在近期之內達到極限，集體免疫目標仍可達成。

這份調查顯示，在還沒打疫苗的全美成年人當中，受訪時回答「完全不可能」、「不太可能」接種新冠疫苗者，加起來高達三分之二。相同調查顯示，抗拒打疫苗的比率，過去一個多月以來始終維持穩定。

尚未打疫苗的成年民眾裡，僅14%受訪者說可能會去接種疫苗。這項調查是在4月16日至19日之間進行，抽樣選出來自全美各地的1033名成年人進行問卷調查。

整體而言，所有受訪民眾裡，56%表示已經至少接種一劑疫苗，還沒打過疫苗的則有44%。

研究人員指出，如果數據並未出現重大變化，全美成年民眾之間施打新冠疫苗的比率，可望達到70%。

新冠疫情爆發初期，公共衛生專家便說，整體人口若有70%對新冠病毒產生抵抗力，就能達到群體免疫(herd immunity)目標。不過，隨著傳染力更強的變種病毒出現，變種病毒確診案例不斷增加，公共衛生專家先前訂定的群體免疫目標是否仍然有效，目前仍無法確知。

美國出現疫情一年多，如今許多專家已經不再將某個數字訂為群體免疫目標的絕對標準。全國過敏和傳染病研究所、拜登總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)則是不再提及群體免疫。

佛奇上周在白宮簡報會上說：「與其執著於某個難以捉摸的數字，我們應該盡可能鼓勵更多人趕快打疫苗。」

疫苗 變種病毒 疫情

上一則

嬌生疫苗加註「血栓警語」歐洲恢復施打

下一則

中國職業移民 排期大躍進

延伸閱讀

新冠疫苗打第三劑？ 加大醫說沒必要 部分專家仍建議打

新冠疫苗打第三劑？ 加大醫說沒必要 部分專家仍建議打
幫助華裔預約 舊金山聖縣23日開通中文疫苗專線

幫助華裔預約 舊金山聖縣23日開通中文疫苗專線
10天增百萬例 印度疫情失控 籲美解禁疫苗原料出口

10天增百萬例 印度疫情失控 籲美解禁疫苗原料出口
歐盟：嬌生疫苗與罕見血栓可能有關 應加警語

歐盟：嬌生疫苗與罕見血栓可能有關 應加警語

熱門新聞

密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
彭博資訊報導，花旗集團計畫退出包括台灣在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的零售銀行業務。圖／花旗銀行提供

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

2021-04-15 09:39
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因