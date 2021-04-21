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逾400萬點閱 少女寫下爸爸「酒鬼人生」 作文引共鳴

記者胡玉立／綜合報導
16歲的普瑞絲莉．史考特(左)寫父親的酒鬼人生，父親凱西·史考特在播客節目「療癒計畫」讀女兒的文章，並將閱讀影片放上社群媒體，引發廣大迴響。(截自today show臉書)
16歲的普瑞絲莉．史考特(左)寫父親的酒鬼人生，父親凱西·史考特在播客節目「療癒計畫」讀女兒的文章，並將閱讀影片放上社群媒體，引發廣大迴響。(截自today show臉書)

現年16歲、就讀10年級的猶他州少女普瑞絲莉．史考特(Preslee Scott)去年底應課堂要求寫下的一篇作文，最近在網路上廣為流傳，點閱量逾400萬次。這篇引發高度共鳴的文章，寫的是她父親曾有過的酒鬼人生；最令人動容的是，她父親看到文章後決定向世人朗讀，父女更加打開層層心結，迎接新人生。

普瑞絲莉在這篇長達三頁作文中，傾訴心底深處的想法。她寫道：「打從我有記憶開始，父親就是個酒鬼。我記得爸爸會開車和我們去參加聚會，但送我們回家的永遠是媽媽；爸爸在聚會前後，判若兩人。」

她在文中詳述父親上癮導致父母離婚，她苦楚的心情及父親酒醉撞車後終於決定戒酒。那場車禍所幸無人重傷，對父親卻是當頭棒喝。她寫道：「如果沒有那件事，我爸永遠不會醒。他得先跌到谷底，才會懂得求助。」她還提到父親離開戒酒中心後，與父親共度的高潮和低谷，「作為一個酒鬼的孩子，我不得不迅速長大。」

普瑞絲莉的作文被老師給了A。因為不曉得父親會作何反應，普瑞絲莉一直拖到2月才把作文拿給父親看。結果，父親邊看邊哭。

普瑞絲莉的父親是47歲的凱西·史考特(Casey Scott)，他曾是電視新聞記者，現在每周都有關於成癮的播客節目「療癒計畫」(Project Recovery)。

史考特說，讀到女兒那篇既赤裸又真實的文章，他不得不找個角落好好收拾心情，「然後我想，這正是每個人都需要聽到的東西。」2月19日，他在播客上讀出女兒的文章，並將閱讀影片放上社群媒體，立即引發廣大迴響；截至4月中旬已被觀看超過400萬次。

史考特說，「我其實沒準備好唸那文章，但我知道我必須讀出來。成癮者為了癮頭浪擲大量心力，卻不明白自己上癮對家人朋友造成的傷害。很多時候，他們的故事無人聞問。我知道我應該用普瑞絲莉的文章，作出改變。」

史考特2018年因涉嫌酒醉駕車、在車內飲酒和不當使用車道的輕罪被捕入獄。兩個月後，他認罪並被判處一年緩刑。由於此事故成為當地頭條新聞，他被電視台解雇。車禍後，他立即決定去復健中心戒酒六周。戒酒期間，他有了做播客的想法，並獲得女兒熱情支持。儘管史考特戒酒後，人生態度已大不相同，也與家人有過幾次真誠交流，但女兒的文章才真正讓他理解到女兒的心聲。

史考特說，過去兩個月他持續在社群媒體收到無數網友積極回應，「很多人給我寫信說，『我就是你女兒的信中那個女兒』或『我正是那篇文章中的你。』」

普瑞絲莉說，她對回應感到驚訝也很感動，她最感謝的是，父親已戒酒兩年多了，「我爸現在就像我最好的朋友，我可以和他談任何事情。我很開心，也很高興能留下新的回憶。」

47歲的凱西·史考特在播客節目「療癒計畫」讀女兒的文章，並將閱讀影片放上社群媒體...
47歲的凱西·史考特在播客節目「療癒計畫」讀女兒的文章，並將閱讀影片放上社群媒體，引發廣大迴響。(取自臉書「療癒計畫」)

社群媒體 車禍 猶他州

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