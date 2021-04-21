25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

一項長達25年的研究發現，50歲時睡眠不足的人，70歲以後失智的風險會升高。(Getty Images)

一項對8000人進行25年的研究發現，50多歲、60多歲時睡眠不足的人，70歲以後失智 的風險會升高。

20日發表於「自然通訊」期刊的研究，追蹤8000在英國 的人，從他們50歲起，連續觀察25年，發現非周末晚間睡眠不到六小時的人，比每天睡七小時，亦即睡眠正常的人，晚年罹患失智症的機率高出30%。

舊金山加州大學神經與心理學教授亞菲(Kristine Yaffe)說，睡眠早在幾乎30年前就成為失智症的症狀，實際上很不可能，因此，本研究對「睡眠是失智風險因素」的說法，提供了「很強的證據。」

科學界已經知道，失智症，也就是記憶、思考問題發生前15到20年，腦部會有變化，主要是與阿茲海默症 有關的蛋白質開始累積，因此，這段時間的睡眠型態可視為失智症的緣起。

但是，聖路易華盛頓大學神經學者穆吉克(Erik Musiek)說，這仍然對睡眠和生理問題哪個先發生，是雞生蛋或蛋生雞的難解之謎。

他說，「我不確定本研究是否斷然回答了這問題，但離答案更近了一步，因為很多人年紀尚輕也有失智問題。許多人中年時期，還沒有被診斷出阿茲海默症、腦部血管還沒堵塞或糾纏之前，就已開始累積失智症因素的可能性相當大。」

研究團隊分析1980年代中開始的英國公務員病歷資料，參與研究計畫的7959年，從1985年到2016年，提供了六次個人睡眠時數的資料，發現其中521人平均年齡77歲時，罹患失智症。

研究團隊設法把吸菸、喝酒、運動量、體質指數、蔬果量、教育程度、婚姻狀況、以及高血壓、糖尿病和心血管疾病等其他影響睡眠或構成失智風險的因素都列入考量。

為了進一步釐清睡眠時數和失智症的關係，研究團隊還特地排除65歲之前已有心理疾病的人。團隊成員，法國公衛研究中心流行病專家沙比亞(Séverine Sabia)說，憂鬱症也是失智的風險因素，而心理失調與睡眠困擾的關聯性「相當強大」；分析沒有心理症狀的研究對象，也發現睡眠時數少與失智風險高，有很大的關聯。至於男女性別，則沒甚麼差別。